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火箭卡佩拉22日復出作客洛城　皮朋點名禪師執教湖人必奪冠

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▲禪師傑克森。（圖／達志影像／美聯社）

▲禪師傑克森與前任湖人一哥布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勝率跌破5成，分區排名下滑到第10的湖人，全明星周後首戰要強碰火箭，休士頓主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)預計在此役復出。紫金一哥詹姆斯(LeBron James)誓言要率隊打出他受傷前的水準，下半季每場都很關鍵；「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)則認為，湖人若想奪冠，應該找已退休的冠軍名教「禪師」傑克森(Phil Jackson)回鍋執教。

湖人一度在聖誕大戰擊敗衛冕軍勇士後，占據了西區第4的位置，但該役一哥詹姆斯不慎拉傷鼠蹊部，連續17場高掛免戰牌，其他主戰球員朗多(Rajon Rondo)、「球哥」博爾(Lonzo Ball)也接連傳出傷情，小將庫茲馬(Kyle Kuzma)甚至帶傷拚戰，戰績直線下滑，如今已經跌到分區第10，與老八快艇之間有3場勝差。

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紫金軍團在當家一哥詹姆斯傷癒歸隊後，近4戰又輸了3場，明星周過後首戰就要碰上暫居西區第5的火箭，賽前還傳來休士頓將在該役迎回主戰中鋒卡佩拉的消息，這位24歲禁區主將因為右手拇指受傷，連休了15場，火箭22日將以「完全體」到洛城踢館，對急需搶勝提振士氣的湖人來說，將是更艱難的考驗。

▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

「天下第二人」皮朋20日接受美國八卦媒體《TMZ》訪問時表示，希望能看到自己昔日恩師傑克森重出江湖，他認為「禪師」能幫助湖人重返總冠軍，但他強調自己不是針對洛城現任主帥華頓(Luke Walton)，「傑克森所做的一切就是贏球。」

皮朋手上握有6枚冠軍戒，正是效力公牛時在「禪師」麾下所得到，傑克森後來又帶領湖人拿下5座總冠軍，教練生涯11度率隊「登頂」，加上球員時期在尼克隊奪得2冠，一共13冠，讓他成為NBA史上「最多冠」的球員兼教練。

▲禪師傑克森。（圖／達志影像／美聯社）

▲禪師傑克森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯禪師傑克森皮朋華頓
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