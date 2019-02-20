林書豪添後場新隊友　暴龍簽下因禁藥失業射手米克斯

▲暴龍將以10天短約簽下米克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

後場戰力吃緊的東區強權暴龍，繼上周簽下台裔控衛林書豪後，20日又傳出將以10天短約簽下本季至今還未在NBA登場的射手米克斯(Jodie Meeks)，這位31歲後衛生涯三分命中率達到3成72，外圍投射能力被暴龍寄予厚望；他先前因為違反聯盟的禁藥規定被禁賽25場，如今有望在多倫多重新證明自己。

暴龍在2月交易大限前，與灰熊進行「5換1」的交易，換來前曼菲斯禁區塔柱小賈索(Marc Gasol)，但也失去了本季場均上場時間達18.3分鐘的替補後衛萊特(Delon Wright)，加上後場另一名重要戰力范弗利特(Fred VanVleet)左手拇指受傷，恐得休養5周，讓多倫多後場戰力出現缺口。

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▲暴龍上周簽下林書豪。（圖／CFP）

暴龍上周火速簽下本季在老鷹打出高效表現的資深控衛林書豪後，補強動作還在繼續，美國《ESPN》20日報導，他們將與31歲的射手米克斯簽下10天短約。米克斯過去9年生涯待過公鹿、費城、湖人、活塞、魔術和巫師，上季他為華盛頓出賽77場，皆從板凳出發，場均上場14.5分鐘，能貢獻6.3分、1.6籃板。

米克斯去年4月未通過藥檢，讓他錯過對暴龍的季後賽，去年10月他被巫師交易到公鹿，但在11月遭到釋出，因此他本季至今都還未在NBA賽場上亮相。對於自己是否使用禁藥，米克斯從頭到尾喊冤，強調自己絕對不會用禁藥來提升表現。

這位31歲射手生涯平均上場22.6分鐘，有9.3分、2.1籃板和1.1助攻的表現，三分命中率達到3成72。值得一提的是，他曾在2013-14賽季為湖人先發了70場，繳出場均15.7分、2.5籃板和1.8助攻，打出了生涯年，該季湖人前任一哥布萊恩(Kobe Bryant)從阿基里斯腱傷勢中回歸僅6戰又掛傷號，給了他發揮空間。

▲米克斯在湖人曾打出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）