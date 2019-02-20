里拉德「不願為冠軍出賣自己」　驚訝AD喊賣我：盼他如願

▲拓荒者一哥里拉德祝福戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雖然身處在「超級強權」林立的時代，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)不願跟隨「抱團」的潮流，他近日參加《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的播客節目時直言，「不願為了冠軍出賣自己」；不過談到同為2012年進入聯盟的戴維斯(Anthony Davis)高喊「賣我」時，雖然驚訝，但認為對方已經盡力。

自從2012年以首輪第6順位來到波特蘭，里拉德逐漸成為拓荒者的招牌球星，生涯7季繳出場均23.5分、6.3助攻和4.1籃板，5度率隊闖入季後賽，他在去年開季前表明想一輩子留在波特蘭；雖然他的球隊與本季將力拚3連霸的衛冕軍勇士有段很大的落差，但他沒有任何想「抱團」的想法。

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一些聯盟的頂級球星如杜蘭特(Kevin Durant)、卡森斯(DeMarcus Cousins)選擇投入灣區的懷抱，但里拉德並不想和他們走同一條路，他直言，「我當然想贏得總冠軍，但對我來說有更重要的事，這種感覺大概就是我不願為了冠軍出賣我自己。」

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

這位28歲明星控衛近日參加《雅虎體育》記者海恩斯的播客節目，除了再次表達不願為了冠軍「抱團」，也談到了與他同梯的鵜鶘一哥戴維斯自請離隊一事，對此他坦言有些驚訝，「一眉哥」的隊伍才在去年季後賽橫掃了他所屬的拓荒者，「我希望他能得到他想要的。我的意思是，我們是選秀同梯，我們已經進入聯盟7年了，他也在紐奧良7年了，他覺得他已經竭盡所能，付出他所想付出的努力，現在他準備好向前邁進了，你不能為他這麼做感到生氣。」

里拉德也說，「你總是會聽到這樣的故事，當球隊決定與一名球員分道揚鑣，球員被釋出或交易，他們對此的回應都是，『這就是生意。』但當一名球員決定要離開，這就成了問題，我對此沒有任何意見，這是他的決定。」

▲拓荒者里拉德。（圖／CFP）