林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

▲林書豪大讚羅瑞非常無私。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪14日與暴龍簽約後，隨即在多倫多主場亮相，來到新東家首戰就打了25分鐘，還2度與明星主控羅瑞(Kyle Lowry)連線；有球迷在Instagram動態上問「豪小子」對羅瑞的看法，雖然僅合作過1場，對方的「無私」就讓他印象深刻，「這也是為何他在聯盟助攻榜占有領先地位。」

憑藉本季從老鷹板凳崛起，打出高效表現，林書豪被東區強權暴龍招攬入隊，補強多倫多吃緊的後場戰力，他首度在加拿大航空中心亮相，就獲得25分鐘的上場時間，高居替補群第2，可見主帥納斯(Nick Nurse)對他的信任，他也貢獻了8分、5助攻和5籃板，從賽前儀式到場上搭配皆迅速融入新團隊。

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林書豪20日在個人IG限時動態上與球迷玩「Q&A」，有人問他目前為止對暴龍主控羅瑞的看法，他表示在和對方合作的第一場比賽後，馬上浮現在他內心的想法是，「他非常非常非常無私，這也是為何他在聯盟助攻榜占有領先地位。」羅瑞前役傳出多達13次助攻，他目前以場均9.2次助攻排在全聯盟第2，僅次於雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)的11.2次。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

上周飛抵加拿大後，林書豪曾在IG動態上直呼負2度的氣溫好冷，有粉絲好奇他對多倫多的感覺，他則坦言上一場比賽前才飛到多倫多，結束後就離開去放假，因此還沒有太多想法，「我明天會回去那裡，很快就可以去體驗看看。」

全明星周過後，暴龍下半季首戰將在23日登場，繼續在主場面對西區老牌勁旅馬刺，黑衫軍本季雖面臨「大換血」，季初還深受傷病問題困擾，但在鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)掌舵之下，仍以33勝26敗排在分區第7，仍是不可小覷的對手。

打完馬刺後，暴龍接下來5戰有3場要碰上實力堅強的對手，包括東區勁敵綠衫軍、西區第4的拓荒者和即將恢復「完全體」的火箭。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）