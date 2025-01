洛杉磯野火狂燒！NBA延後湖人主場比賽　主帥瑞迪克也失去家

Breaking: The NBA is postponing the Lakers-Hornets game tonight at Crypto Arena due to raging wildfires across the Los Angeles area, sources tell @ShamsCharania . pic.twitter.com/mXOSdCnh80

記者游郁香/綜合報導

美國加州洛杉磯野火持續肆虐,已有約18萬人被迫撤離,NBA今(10)日宣布延後舉行洛杉磯湖人在主場迎戰夏洛特黃蜂的比賽,補賽日期未定。根據《ESPN》的消息,湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)也在這場延燒的野火中,失去了自己的家。

湖人原定今日回到主場迎戰黃蜂,但因為洛杉磯野火狂燒,已燒毀了約45平方英里,大約是舊金山大小的區域,NBA官方宣布推遲這場原本將在洛城主場Crypto Arena舉行的比賽,目前尚未公布補賽日期。

▲湖人天王詹姆斯(左)、主帥瑞迪克(右)。(圖/路透)

這是連續第2天,在洛杉磯市中心的比賽被推遲,NHL洛杉磯國王原定周三(當地時間)晚上主場對陣卡加利火焰一役也被延後。

NBA透過聲明表示,「整個NBA大家庭在這艱難時刻向洛杉磯社區傳遞關心和支持,我們對數千名當地消防員和急救人員表現出的巨大勇氣表示感謝,我們的祈禱與那些受到野火無法想像的破壞影響的人們同在。」

《ESPN》還披露,湖人主帥瑞迪克也在這場大火中失去自己的家,他的家就位於災情慘重的洛杉磯郊區高級社區「太平洋帕利塞德」(Pacific Palisades) ,所幸他的家人都已安全撤離。

Lakers head coach JJ Redick lost his home as a result of the devastating wildfires spread across Los Angeles, per @ShamsCharania.



Prayers out to the Redick family and everybody else across LA that has been affected by the fires ???? pic.twitter.com/koo90TTPSw