佐佐木朗希練習展現火球威力　將親赴主場鎖定潛在新東家

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力於羅德隊並透過入札制度挑戰大聯盟的佐佐木朗希，於美國時間8日（台灣時間9日）在Instagram上發布了投球練習的影片。他年初再次前往美國，於洛杉磯近郊的一所大學進行訓練。

隨著美國東部時間1月23日下午5時（台灣時間24日上午6時）的交涉期限逼近，佐佐木計畫前往已篩選出的球隊主場，親自了解設施及環境，同時不間斷地進行訓練，以迎接最終決策。

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據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）透露，佐佐木此次進行投球練習的場地位於洛杉磯國際機場附近的洛約拉瑪利蒙特（Loyola Marymount University）大學，距離他所屬經紀公司Wasserman的洛杉磯辦公室並不遠。

7球隊競逐，決定即將揭曉

去年12月，佐佐木已與道奇、教士、巨人、小熊、洋基、大都會及遊騎兵等7支球隊進行會面。新年後，他再次返回美國，爭奪戰進入關鍵階段。Instagram上的簡短留言「loading…」（讀取中），配以沙漏圖示，表明他正為登上大聯盟投手丘作準備。

佐佐木目前專注於挑選適合發展的球隊，重視球隊的投手培育制度及未來發展願景。因其年齡未滿25歲，他只能簽署小聯盟合約，經紀人沃夫（Joel Wolfe）指出，「佐佐木非常關注球隊如何幫助他成長與進步。」他將親赴各隊主場，全面評估後做出最終決定。

競爭激烈，西海岸球隊最被看好

美國媒體預測，佐佐木最有可能加盟道奇或教士。教士因先發輪值面臨危機，被認為最迫切需要他，而道奇則已補強賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell），並等待大谷翔平等傷癒歸隊。佐佐木的投球影片亦引來千賀滉大與達比修有等日籍投手按讚，展現對這位「令和怪物」的高度期待。

官方排名：教士最需佐佐木

大聯盟官網以「哪支球隊最需要佐佐木？」為主題，對7支會面球隊進行排名。結果顯示，教士居首，其主因為先發輪值深度不足，且陣中僅達比修有擔任主力。

道奇則因陣容相對完整排名最後。排名依序為：教士、巨人、小熊、大都會、洋基、遊騎兵及道奇。

佐佐木朗希的選擇將成為本季大聯盟的一大焦點，未來他能否在美國職棒舞台上投出165公里的剛猛速球，值得期待。