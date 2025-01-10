莊智淵親指導！17歲葉伊恬擊退南韓歸化女將　闖WTT挑戰賽16強

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者游郁香／綜合報導

去年12月才度過17歲生日的台灣桌球女將葉伊恬，本周參加WTT杜哈球星挑戰賽，在「桌球教父」莊智淵親自坐鎮指導下，她先是從資格賽打進正賽，今(10)日凌晨更在女單32強賽以11比7、5比11、12比10、12比10，總局數3比1擊敗南韓歸化好手朱芊曦，搶下16強門票。

「桌球教父」莊智淵本周正式退出世界排名，專心培養後進，繼去年10月帶小將參加WTT杜哈支線賽，他本周又帶著17歲小將葉伊恬征戰杜哈球星挑戰賽。在老莊的指導下，葉伊恬在資格賽連過3關打進正賽，昨(9)日正賽首輪以3比1力退前泰國一姐莎薇塔布特(Suthasini Sawettabut)，今日凌晨32強賽出戰南韓第13種子朱芊曦，又上演精彩表現。

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▲「桌球教父」莊智淵卸下選手身份，專心培養後進。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

面對將滿22歲、從中國歸化南韓的好手朱芊曦，葉伊恬毫無懼色，以11比7先下一城，有了好的開始，儘管次局5比11讓出，但她在關鍵第3局展現大將之風，克服2比7落後的劣勢，硬是化解2個局點，最終反以12比10搶先聽牌，第4局再次頂住壓力，以12比10勝出，搶下16強門票。

葉伊恬連過5關挺進本站女單16強，驚奇之旅仍在持續，成為台灣本站賽事「唯一希望」的她，賽後特別感謝莊智淵的提點與指導，謙稱關鍵時刻得到「幸運球」加持。