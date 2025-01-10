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明星賽2階票選出爐！柯瑞逆襲唐西奇、斑馬威脅詹皇地位

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星賽第2階段球迷票選結果今（10）日出爐，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以272萬票站穩人氣王寶座，金塊約基奇（Nikola Jokic）227萬居次。本次票選結果與第1階段相差不大，唯一差異在西區後場，勇士柯瑞（Stephen Curry）超越目前受傷的唐西奇（Luka Doncic）成為西區後衛票選第2，但2人差距僅2萬票。

以前場3位、後場2位的標準，結合東、西區球員得票數名單，以下將是先發5人陣容：

東區
前場
安戴托昆波（272萬票）
坦圖（Jayson Tatum）（222萬票）
唐斯（Karl-Anthony Towns）（187萬票）
後場
博爾（LaMelo Ball）（149萬票）
米歇爾（Donovan Mitchell）（118萬票）

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西區
前場
約基奇（227萬票）
杜蘭特（Kevin Durant）（198萬票）
詹姆斯（LeBron James）（198萬票）
後場
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（181萬票）
柯瑞（136萬票）

▲唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波東區前場得票第1，唐斯第3。（圖／達志影像／美聯社）

東區前場排行穩定，安戴托昆波272萬票成聯盟人氣王，也是東區人氣王。排行第3的唐斯與第4的魔術班切羅（Paolo Banchero）相差愈109萬票，安戴托昆波、坦圖、唐斯大致底定將成為東區前場先發3人。

東區後場前5名沒有更動，榜首博爾仍以31萬之差遙遙領先米歇爾，有望生涯首次先發入選明星賽；公鹿里拉德（Damian Lillard）在首階段時緊咬米歇爾票數，但目前米歇爾已拉開和里拉德的得票差來到9萬。

西區前場，約基奇排行第1，同時也是西區人氣王；詹姆斯在首階時落後第2名杜蘭特10萬票，目前已追近至2000票差距；而馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則超越湖人戴維斯（Anthony Davis）來到第4，與第3名的詹姆斯有35萬票差距。

▲NBA明星賽第2階段票選結果公布。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪超越戴維斯，追西區前場第3詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

西區後場是2次票選變動最大的地方，在第1階段時，唐西奇以87萬領先柯瑞81萬，第2階段柯瑞反超，136萬比134萬，小幅領先唐西奇排行第2。吉爾吉斯-亞歷山大仍居西區後衛榜首。

▲NBA明星賽第2階段票選結果公布。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞超越唐西奇成為西區後場第2。（圖／達志影像／美聯社）

明星賽球迷投票佔最終票數的50%，球員和媒體則平分剩餘的50%。球迷投票結果將在台灣時間每週五公布，直至1月21日公布最終版本，至於最終先發名單，則會於1月24日公布。

 
關鍵字： NBA明星賽詹姆斯柯瑞唐西奇溫班亞瑪

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