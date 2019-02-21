湖人下半季賽程聯盟第4難打　詹皇：我愛不舒服的感覺

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管去年夏天找來聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)，湖人要重返睽違5季的季後賽，目前看起來仍極具挑戰。根據美國《ESPN》的數據統計，紫金軍團剩下的25場賽程，是全聯盟第4難打，對此34歲的一哥「詹皇」仍老神在在，「我喜歡不舒服的感覺，我熱愛這種處境。」

湖人在明星周前的5戰吞了4敗，目前以28勝29敗名列分區第10，與西區老八快艇之間有3場勝差，若想擠進季後賽，剩下的25場例行賽場場都不能大意。但根據美國《ESPN》的數據統計，湖人剩下的賽程是全聯盟第4難打，詹姆斯連13季打入季後賽的紀錄能否延續，成了未知數。

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詹姆斯在21日訓練後表示，他已經做好「重新啟動」的準備，他因為去年聖誕大戰遭逢鼠蹊部拉傷，陸續休了18場，重創了湖人的戰績，「很顯然，我們都希望能在我缺陣期間取得成功，但我們並沒有做到，這就是我們現在所處的狀況。」

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

過去8季，詹姆斯皆率所屬球隊闖入總決賽，從來沒有人會質疑他的球隊能否擠進季後賽，他甚至能在例行賽適度保留體力，讓他能一路拚到6月；但到洛城後狀況完全不同，湖人不僅是一支由資深與潛力小將融合而成的新團隊，本季還不斷受到傷病困擾。

詹姆斯說，他已經不記得上一次球隊進入明星周假期時勝率不到5成，必須在這個時間點就卯足全力是什麼時候；《ESPN》指出，前一次這麼辛苦可能得追溯到2004-05賽季，超過10年以前。

「我的比賽強度必須提高，這對我來說很不幸，因為我不想這麼早就這麼做。」詹姆斯強調自己不害怕挑戰，「我喜歡不舒服的感覺，我熱愛這種處境。」而湖人目前的狀況，對這位聯盟巨星來說，正是一件令他感到不舒服的事，他信心十足地說，「我喜歡。」

談到力拚季後賽席次，詹姆斯直言，「這是我們的工作也是目標，是我們從賽季初開始就立下的目標，我們會全力以赴來達標。」他認為若湖人能順利晉級季後賽，不管對上哪一支強權，他們都能帶給對手威脅，「是的，我的意思是，如果我能打入季後賽，不管遇上哪一支球隊，我都覺得我們會有很棒的機會。」

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）