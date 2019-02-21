體悟不必試著去當領袖　厄文談向詹皇道歉：向前邁進的一步

▲厄文向詹姆斯致歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

因為想擁有一支自己的球隊，厄文(Kyrie Irving) 2017年夏天與詹姆斯(LeBron James)拆夥，離開了效力6年的騎士，但到波士頓當領袖後，才察覺當中的難處；今年1月中他致電「詹皇」道歉，這位26歲全明星控衛在節目《The Jump》上表示，「(向詹姆斯)道歉是我人生中向前邁進的一步。」

厄文在2017年夏天與詹姆斯拆夥，來到波士頓擔任領袖，但他本季一度在1月中以2分敗給魔術賽後公開怒批陣中年輕球員「不懂如何達到冠軍水準」，引起了爭議；事後他反省了自己的舉動，「我必須要做正確的事，不該指責個人，必須弄清楚我們的團隊能做什麼。」

請繼續往下閱讀...

「我曾經奪下總冠軍，我嘗過那種滋味，但我不能期待其他人也是如此。我必須要保持耐心，幫助他們相信我們能對抗那些實力最棒的隊伍。」厄文近日在節目《The Jump》上分享自己的體悟，「你不用試著去當一名領袖，因為你自然就會驅使自己到達那個位置。」

▲厄文體悟到不必試著要去當一名領袖 。（圖／達志影像／美聯社）

「你會開始去傾聽外界的意見，就像是『嘿，你是怎麼處理這件事？怎麼處理那件事？』最終我總會有解決的辦法，現在只要努力到場上拚戰證明這點就好，還有做我自己，那就是最棒的我。」

上個月中擊敗暴龍賽後，厄文對媒體透露，自己主動聯絡了詹姆斯向對方道歉，坦承自己過去太年輕沒能體諒老大哥的用心良苦，並請教對方如何帶領年輕球員，他也在節目上解釋為何打了那通電話。

「我認為非常堅強的人才會去回顧很多自己曾經歷的事，很多時候會感到憤怒是因為當時沒能解決那個問題，放任怒氣讓狀況更加惡化，就像有些話說出來後突然意識到，『唉，老兄，我當初不需要用那種方式來處理那件事，我不需要用同樣的方式來處理。』」

厄文說，「不管是在我個人旅程上所做的決定，還是職業生涯中所渴望和期待的一切，現在我都沒有任何遺憾。沒錯，道歉是我人生中向前邁進的一步。」

▲厄文當初出走離開騎士，傳出他不想在詹姆斯的體系內打球。（圖／達志影像／美聯社）