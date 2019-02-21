SBL／下半季21日桃園巨蛋燃戰火　裕隆找B.戴維斯搭桑尼

▲梅奧。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

SBL明星賽上周在桃園市立體育館圓滿落幕，下半季例行賽21日繼續在桃園巨蛋重燃戰火，年後開工首日有2場賽事，晚間6點由璞園對上達欣；晚間8點富邦勇士強碰暫居第2的台啤。而裕隆則趕在球隊下半季首戰前，找回前SBL得分王B.戴維斯(Bryan Davis)搭配桑尼(Sani Sakakini)。

第16季SBL下半季將在21日晚間登場，年後開工前又有球隊更換了洋將，排名掉到第4的裕隆，20日送走了中鋒道森(Eric Dawson)和史貝斯(Antwan Space)，重新登錄先前因背傷缺陣3周的桑尼，並找來第12季得分、抄截雙冠王的B.戴維斯助陣，先後待過金酒、達欣和台啤的「BD」預計在22日對璞園一役迎來本季首秀。

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▲B.戴維斯。(圖／籃協提供)

目前金酒以16勝9敗占據龍頭位置，台啤以15勝9敗緊追在後，第3名則是富邦的13勝10敗，裕隆13勝12敗名列第4，第5的達欣11勝11敗，勝率剛好5成，第6名為璞園的10勝13敗，台銀5勝19敗淪為爐主。

下半季的另一焦點，是SBL將在3月13日起實施「每日打1場」的全主場制，為台灣籃球2度職業化做測試；不過隨著原SBL委員會召集人高志鵬因貪汙判刑4年半定讞，職籃復興計畫宣告停擺。

本季SBL在雙洋將制度下，整體比賽強度和內容皆有所提升，各隊找來的洋將不乏NBA資歷，達欣還找來被譽為SBL史上「最大咖洋將」、2008年NBA選秀探花梅奧(O.J. Mayo)助拳，但本季整體票房狀況仍未獲得明顯拉抬，下半季首度施行「每日打1場」恐成為更艱難的考驗。

▲梅奧。（圖／籃協提供）