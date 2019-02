林書豪誤穿羅瑞訓練衣　「覺得怪怪的才想到自己不是7號」

▲林書豪。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

即使是擁有9年資歷的資深控衛,來到一支新隊伍仍需要一段時間適應,林書豪21日返回多倫多參加球隊訓練,自爆忘了自己換回17號,誤穿了當家主控羅瑞(Kyle Lowry)的7號訓練衣,「我就覺得怎麼怪怪的,然後我就意識到,喔,我現在已經不是穿7號了。」

Count it up, count it up, count it up, count it@JLin7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/0iboSb4Yrn