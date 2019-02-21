林書豪誤穿羅瑞訓練衣　「覺得怪怪的才想到自己不是7號」

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

即使是擁有9年資歷的資深控衛，來到一支新隊伍仍需要一段時間適應，林書豪21日返回多倫多參加球隊訓練，自爆忘了自己換回17號，誤穿了當家主控羅瑞(Kyle Lowry)的7號訓練衣，「我就覺得怎麼怪怪的，然後我就意識到，喔，我現在已經不是穿7號了。」

Count it up, count it up, count it up, count it@JLin7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/0iboSb4Yrn 請繼續往下閱讀... 2019年2月21日

結束明星周假期，林書豪21日回到多倫多訓練，備戰23日對戰馬刺一役，暴龍官方推特分享了一段25秒影片，「豪小子」站在底線練投三分，連續命中了7顆，展現火燙的外線手感。不過他自曝今日訓練時發生了一件糗事，他不小心穿到暴龍明星主控羅瑞的7號訓練衣。

正當林書豪納悶為何訓練衣不太合身，他突然想到自己來到多倫多背號已改回17號，「我就覺得怎麼怪怪的，然後我就意識到，喔，我現在已經不是穿7號了。」還好羅瑞今日和另一位主力戰將雷納德(Kawhi Leonard)都缺席了訓練，才沒讓場面變得很尷尬。

▲林書豪忘記自己現在穿17號。（圖／CFP）

在場的媒體則搞笑地建議林書豪，「不要跟羅瑞說你穿了他的訓練衣，或是至少說是別人穿的。」不過「豪小子」的無心之過完全可以理解，他生涯曾在5支球隊中都披著7號戰袍，包括勇士、火箭、黃蜂、籃網和老鷹。

林書豪14日飛抵加拿大與暴龍簽約當天，隨即就迎來首秀，不過比賽結束後他又離開多倫多去度假，他透露自己還在努力記新隊友的名字，「我跟小賈索(Marc Gasol)說，『你得教我所有的事。』他的反應就是，『老兄，我才比你早2天來這裡...』我們都還在努力找尋解決的方法。」

林書豪至今仍對自己能來到多倫多感到不可思議，「在這裡的每一天都學習很多事，就算只是一次訓練。我現在覺得自在很多，我記了大家的名字，也知道更多的戰術，也從訓練中了解球隊的風格和文化。」

▲林書豪與小賈索。（圖／CFP）