運動雲

> >

林書豪誤穿羅瑞訓練衣　「覺得怪怪的才想到自己不是7號」

ETtoday運動雲

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

即使是擁有9年資歷的資深控衛，來到一支新隊伍仍需要一段時間適應，林書豪21日返回多倫多參加球隊訓練，自爆忘了自己換回17號，誤穿了當家主控羅瑞(Kyle Lowry)的7號訓練衣，「我就覺得怎麼怪怪的，然後我就意識到，喔，我現在已經不是穿7號了。

結束明星周假期，林書豪21日回到多倫多訓練，備戰23日對戰馬刺一役，暴龍官方推特分享了一段25秒影片，「豪小子」站在底線練投三分，連續命中了7顆，展現火燙的外線手感。不過他自曝今日訓練時發生了一件糗事，他不小心穿到暴龍明星主控羅瑞的7號訓練衣。

正當林書豪納悶為何訓練衣不太合身，他突然想到自己來到多倫多背號已改回17號，「我就覺得怎麼怪怪的，然後我就意識到，喔，我現在已經不是穿7號了。」還好羅瑞今日和另一位主力戰將雷納德(Kawhi Leonard)都缺席了訓練，才沒讓場面變得很尷尬。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪忘記自己現在穿17號。（圖／CFP）

在場的媒體則搞笑地建議林書豪，「不要跟羅瑞說你穿了他的訓練衣，或是至少說是別人穿的。」不過「豪小子」的無心之過完全可以理解，他生涯曾在5支球隊中都披著7號戰袍，包括勇士、火箭、黃蜂、籃網和老鷹。

林書豪14日飛抵加拿大與暴龍簽約當天，隨即就迎來首秀，不過比賽結束後他又離開多倫多去度假，他透露自己還在努力記新隊友的名字，「我跟小賈索(Marc Gasol)說，『你得教我所有的事。』他的反應就是，『老兄，我才比你早2天來這裡...』我們都還在努力找尋解決的方法。」

林書豪至今仍對自己能來到多倫多感到不可思議，「在這裡的每一天都學習很多事，就算只是一次訓練。我現在覺得自在很多，我記了大家的名字，也知道更多的戰術，也從訓練中了解球隊的風格和文化。」

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪與小賈索。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子羅瑞小賈索
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

推薦閱讀

杜克怪物新人威廉森踩破Nike鞋扭傷　僅打33秒詹皇也關心

SBL／下半季21日桃園巨蛋燃戰火　裕隆找B.戴維斯搭桑尼

湖人下半季賽程聯盟第4難打　詹皇：我愛不舒服的感覺

體悟不必試著去當領袖　厄文談向詹皇道歉：向前邁進的一步

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

中職／味全龍重返職棒　領隊與總教練3月底出爐

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

日職／手感發燙！王柏融戰樂天敲2支2　連6戰安打、打擊率6成15

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

2借鏡日投手　蔗總：變化球要加強

3富邦悍將宣布　林瑋恩轉任球隊情蒐

4撐起淡商攻擊線　王玥媞場場飆分

5兄弟24日展開熱身賽　與7支外隊較勁

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2味全龍重返中職　領隊與總教練3月底出爐

3林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

4王柏融再戰樂天2打數都安打　連6戰安打

5曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366