勇士輸51分NBA本季最慘　柯瑞：比52分敗給塞爾提克感覺好多

Steph Curry believes Warriors will get out of this slump. He says the vibes are better than they were last season when they lost by 52 at Boston in March. He says Warriors are better than how they’ve been playing of late. pic.twitter.com/LICabYpkIy — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(20)日「開箱」後場新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)，卻以93比144慘輸51分，追平隊史第4慘紀錄，也是NBA本季最大輸分，戰績下滑到14勝12敗，跌到西區第10，罕見7投0中只拿2分的天王柯瑞(Stephen Curry)賽後淡定表示，「我們每年都會像這樣被打爆一次。」

柯瑞此戰首度與「德國軟豆」施洛德一起先發上陣，兩人卻合計19投僅2中，三分更是10投都落空，陷入打鐵窘境；另一位核心格林(Draymond Green)狀態也很低迷，得分、助攻和籃板都掛蛋，這是他與柯瑞首次「同場」都沒有運動戰進球。

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▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在全隊命中率暴跌到35.6%之下，勇士終場以93比144狂輸51分，追平隊史第4慘紀錄，若不是後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)最後1秒上籃得手，灣區軍團將追平的是隊史第2慘「輸53分」紀錄。

51分也是聯盟本季最大輸分，賽後灣區一哥柯瑞淡定表示，「我們每年都會像這樣被打爆一次。但相比於(今年3月52分輸給塞爾提克)，我現在的感覺好多了。我會繼續這麼說，因為我真心相信我們比現在的表現要好，比今晚展示出來的要好。」

柯瑞拒絕將「恐慌」這個詞與勇士連結在一起，「我不喜歡『恐慌』這個詞，接受你所在的位置。挺起胸膛，找到改變賽季勢頭的方法。」他直言，「恐慌意味著你沒有答案。我認為我們有答案，只是也許有一種緊迫感，這是肯定的。」