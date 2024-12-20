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勇士輸51分NBA本季最慘　柯瑞：比52分敗給塞爾提克感覺好多

記者游郁香／綜合報導

勇士今(20)日「開箱」後場新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)，卻以93比144慘輸51分，追平隊史第4慘紀錄，也是NBA本季最大輸分，戰績下滑到14勝12敗，跌到西區第10，罕見7投0中只拿2分的天王柯瑞(Stephen Curry)賽後淡定表示，「我們每年都會像這樣被打爆一次。」

柯瑞此戰首度與「德國軟豆」施洛德一起先發上陣，兩人卻合計19投僅2中，三分更是10投都落空，陷入打鐵窘境；另一位核心格林(Draymond Green)狀態也很低迷，得分、助攻和籃板都掛蛋，這是他與柯瑞首次「同場」都沒有運動戰進球。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在全隊命中率暴跌到35.6%之下，勇士終場以93比144狂輸51分，追平隊史第4慘紀錄，若不是後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)最後1秒上籃得手，灣區軍團將追平的是隊史第2慘「輸53分」紀錄。

51分也是聯盟本季最大輸分，賽後灣區一哥柯瑞淡定表示，「我們每年都會像這樣被打爆一次。但相比於(今年3月52分輸給塞爾提克)，我現在的感覺好多了。我會繼續這麼說，因為我真心相信我們比現在的表現要好，比今晚展示出來的要好。」

柯瑞拒絕將「恐慌」這個詞與勇士連結在一起，「我不喜歡『恐慌』這個詞，接受你所在的位置。挺起胸膛，找到改變賽季勢頭的方法。」他直言，「恐慌意味著你沒有答案。我認為我們有答案，只是也許有一種緊迫感，這是肯定的。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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