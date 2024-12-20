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陳子豪10年約總值1.3億細節曝光　5年以上保障月薪百萬

▲▼陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

陳子豪確定轉戰味全龍，這份10年破億級合約的內容也曝光。這不只是中職史上最長的自由球員合約，更首度加入選擇權、逃脫條款等架構，開創中職合約新紀元。味全龍球團稍早也官宣，與陳子豪已達成合約共識，合約長度達10年，總值達1.3億，相關內容完成程序後公布。

據悉，過去中職的複數年合約多採「3+1」、「2+1」、「1+1」模式，後期續約條件是否執行，取決於前期表現。但陳子豪這份10年合約並非所謂的「5+5」。若雙方都不執行選擇權、球員也不啟動逃脫條款，將是一份完整的10年約。

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這份合約走完，陳子豪至少拿到1.2億元，且另附激勵獎金。而根據味全龍的官宣內容，這份合約總值高達1.3億。

值得注意的是，這份合約前期就提供超過5年的基本保障，儘管其中2年設有一些門檻，但達成難度不高，據悉前期平均月薪就已達百萬。

由於中職規定FA球員首年薪資不得超過原薪資1.5倍，陳子豪明年月薪將為90萬元（原60萬）。

更特別的是合約設計了多重保障機制。若球團認為表現未達預期，可支付買斷金提前解約，因中職聯盟制式合約屬不定存續約，解約後陳子豪仍是味全龍選手，待該年度合約結束再重新談約。

對球員來說，若表現出色也可在特定時間點選擇「跳脫」合約，屆時年資若達標，還能再次行使FA。

多重保障機制整理大致如下

  條款內容
基本保障 - 球員獲得穩定薪資，平均月薪百萬，另附激勵獎金。 球團若認為表現未達預期，可支付約定金額提前解約（高額買斷金）。 解約後，合約回到一般聯盟制式合約，陳子豪仍為味全龍選手，該年度合約結束後重新談約。
彈性條款 - 即使簽了長約，球員仍有機會爭取更好待遇。 如果表現優異，可選擇在特定時間點「跳脫」合約。 陳子豪FA後再滿4年，還能再次行使FA，尋求新機會。
雙向選擇 - 後期若球團覺得表現不如預期，可選擇買斷。 球員若想要更多上場機會，也可選擇解約。 雙方都有權提前終止合約，各自尋求更好發展。
關鍵字： 中職陳子豪合約味全龍自由球員

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