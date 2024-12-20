大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平本季以54支全壘打和134分打點拿下雙冠王，並創下多項紀錄，包括史無前例的「50支全壘打-50次盜壘」。此外，他在關鍵時刻的表現也留下了前所未見的數據。

美國數據公司「Codify Baseball」於17日（日本時間18日）在其X（前身為推特）平台更新內容，指出，「在過去35年間，唯一一位能在例行賽7場比賽內累積2 WPA的MLB球員是大谷翔平，他在今年9月創下了這一紀錄。」

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WPA（Win Probability Added，勝利貢獻值）是棒球數據分析的一項指標，用於衡量一名球員在某一表現中對球隊勝負期望值的增減影響。平均值為0，數值越高越能體現該球員對比賽結果的關鍵性影響。

根據該公司數據，大谷在9月的一個7場比賽期間內，「29個打數擊出20支安打，累積40個壘打數、3次保送、1次觸身球、7次盜壘、12次得分與16分打點。」對此，他們表示，「這樣的成績幾乎讓人難以理解，簡直是奇蹟。」

這7場比賽指的是從9月19日（台灣時間20日）開始的一週，大谷在其中一場比賽中首次達成連續3個打席全壘打，單場更打出6個打數6支安打、3支全壘打與10分打點的驚人數據。而且，這段時間正值道奇隊進行激烈的分區冠軍爭奪戰，他的壓倒性表現更是令人讚嘆不已。

當這段「勝負關鍵」的成就被公開後，粉絲們紛紛感到驚嘆，「天啊！」「真是不可思議！」「如果索托值7億6500萬美元，那麼大谷翔平很快就要接近10億美元了！」「大谷實在太厲害了！」