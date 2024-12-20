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詹皇為NBA感到擔憂：太多該死的三分出手　9年前數據對比驚人

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)繼登上歷史得分王後，今(20)日又成為NBA史上出賽時間最長的球員，他在場上征戰超過957個小時，不過他在談到本季全明星賽改制時，對聯盟的現狀感到擔憂，「有太多該死的三分出手，這是一個比全明星賽更大的議題。」

月底將度過40歲生日的詹姆斯，生涯20度入選全明星賽，贏得4座總冠軍，除了是歷史得分王，他今日也以5萬7471分鐘的例行賽出賽時間，刷新賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)5萬7446分鐘的歷史紀錄，又登上另一個史上第1。

▲▼湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人天王詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

不過詹姆斯並沒有心情慶祝，他被問到對全明星賽改制的看法時，對聯盟現狀表達了擔憂，「這不僅僅是全明星賽，這是我們整個比賽的問題。有太多該死的三分出手，所以這是一個比全明星賽更大的議題。」

根據《ESPN》的統計，在柯瑞(Stephen Curry)帶動小球風潮之初，2015-16賽季的勇士平均每場出手31.6記三分，這項數據是當時的聯盟第1；若把這項數據放到本季，只排在第29，僅勝過場均30.4次三分出手的金塊。

目前NBA場均三分出手次數最多的隊伍是衛冕軍塞爾提克，綠衫軍每場平均出手51.1記三分，若他們繼續保持如此驚人的外線出手次數，將打破聯盟紀錄。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)日前回應外界對當今NBA瘋狂出手三分的批評時，他強調自己不會把「籃球風格」的問題簡化為「三分出手」問題，「我們更全面地看待場上的技術水準、進攻的多樣性、球迷對比賽的反應等等。」

至於本季全明星賽改成24位球星分成3隊，每隊8人，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行單淘汰賽，勝者進入冠軍賽，兩輪的目標得分都是40分，詹姆斯認為改變是必須的，「顯然，每當你做出某種改變時，總會有些反對的聲音。我不知道，我有一些可能會奏效的想法……你得做點什麼。顯然，過去幾年的全明星賽不是太精彩。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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