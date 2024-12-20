勇士3冠中鋒恐被交易？灣區找公牛討論場均21分「白魔獸」

▲勇士3冠中鋒魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

最近重返先發的3冠中鋒魯尼(Kevon Looney)，是勇士陣中的最佳籃板手，每百回合的進攻籃板數更傲視全聯盟，NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，這位28歲長人吸引了多隊的目光，而灣區正考慮是否要再添另一名輪替球員，正與公牛接洽，了解本季場均21分的「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)的狀況。

勇士最近透過交易網羅「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)，升級後場陣容，不過他們的補強計劃尚未結束，根據NBA名記者史坦的消息，灣區可能還會考慮進行一些「不涉及熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)」的行動。

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「消息來源稱，勇士仍在評估他們的中鋒輪替。眾所周知，勇士經常讓防守專家格林(Draymond Green)打5號位。」史坦指出，雖然灣區主帥柯爾(Steve Kerr)對資深中鋒魯尼很有愛，但球隊正考慮在輪替陣容中添加另一名球員，這個陣容包含2年級長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)，在把先發還給魯尼之前，傑克森-戴維斯本季先發了18場。

▲勇士3冠中鋒魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，魯尼吸引了多隊的興趣，這位28歲中鋒生涯10年都披勇士戰袍，幫助灣區軍團贏得3座總冠軍，深受金州球迷喜愛，他上季場均上場時間從2022-23賽季的23.9分鐘減少到16.1分鐘，表現也跟著下滑，加上這幾年出現傷病問題，今夏一度傳出他可能被釋出，不過最終勇士執行了他最後1年價值800萬美元的球隊選項。

美國媒體《ClutchPoints》分析，魯尼過去幾季一直是勇士成功的關鍵，但傑克森-戴維斯在場上也打出「亮點」，加上格林擔任中鋒的時間也開始變長，如果勇士對這個輪替陣容感到滿意，魯尼可能會是被「淘汰」的那個。

勇士可能正在尋找一個能夠拉開空間的中鋒，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)披露，勇士最近已與公牛聯繫，討論「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)的狀況，這位34歲資深中鋒本季場均能砍20.9分、9.6籃板和3.3助攻，三分命中率達到48%。

▲公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）