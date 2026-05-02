運動雲

>

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

▲古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿鬥士投手古林睿煬今對歐力士之戰在ES CON FIELD重返先發登板，迎來本季首次先發機會。這是他自4月中旬轉為先發調整後，再度站上一軍投手丘的重要時刻。

古林睿煬前一次出賽為4月12日對軟銀之戰，當時以中繼身分登板，投0又2/3局失2分。之後球隊於16日將他下放名單，轉往先發角色進行調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今在球隊9連戰期間回到輪值，他表示，「能以先發身分迎來第一場登板很開心，希望能盡全力完成先發投手的角色。」

談到從中繼再轉回先發的適應過程，古林認為並沒有太大差異，「中繼時常在不同局面、甚至危機中上場，那些經驗希望能在先發時遇到危機時派上用場。」

至於二軍期間投球局數與用球數仍在調整，他則強調，「每天都在持續準備，教練團也有安排節奏，我就是把自己該做的做好。」

面對本季火力強勁的歐力士打線，古林直言對手實力不容小覷，「我覺得他們是聯盟第一、非常強的打線。」他也點出應對關鍵，「會特別注意不要被打出長打，同時要勇敢在好球帶內與打者對決。」

歐力士目前戰績17勝11敗，在太平洋聯盟排名第1。此役將是古林睿煬本季重要的測試戰，不僅考驗他從中繼轉任先發的調整成果，將直接面對聯盟頂尖打線，表現備受關注。

關鍵字： 日職古林睿煬火腿先發投手歐力士太平洋聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

SBL年度獎項出爐　裕隆藍少甫年度MVP勇奪2連霸

SBL年度獎項出爐　裕隆藍少甫年度MVP勇奪2連霸

樂天女孩穎樂尺度突破！解鎖比基尼寫真 害羞到放開全記錄

樂天女孩穎樂尺度突破！解鎖比基尼寫真 害羞到放開全記錄

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

林俊易帶傷拚戰惜敗！中華男團遭印度直落3橫掃　湯姆斯盃無緣4強

林俊易帶傷拚戰惜敗！中華男團遭印度直落3橫掃　湯姆斯盃無緣4強

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

熱門新聞

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本「網球王子」錦織圭宣布退休

2字母哥續留成謎團　公鹿新主帥先找詹金斯

3金塊遭淘汰　約基奇：想終生留隊

4平野重話批守備拖累！對黃韋盛動怒

5李灝宇連獲先發三壘！老虎vs遊騎兵

最新新聞

1佐佐木朗希變了！羅伯斯點出一大看點

2大谷承受未知消耗　專家挺登板休兵

3大谷主場開轟專屬儀式　放閃真美子

4林安可坐滿板凳　宋家豪連9場無失分

5古林開心重返先發！硬碰龍頭勇敢對決

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

栗山英樹祝賀王柏融百轟

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

攜帶椅子粉絲遭保安勸阻　Stray Kids快閃店活動爆衝突

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

【這東西關不住我XD】牛簡單3步驟直接用牛角開鎖！

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

【看了會捏把冷汗】原本開心玩耍　鏡子突倒壓住萌娃驚險一瞬！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366