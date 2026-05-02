古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

▲古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿鬥士投手古林睿煬今對歐力士之戰在ES CON FIELD重返先發登板，迎來本季首次先發機會。這是他自4月中旬轉為先發調整後，再度站上一軍投手丘的重要時刻。

古林睿煬前一次出賽為4月12日對軟銀之戰，當時以中繼身分登板，投0又2/3局失2分。之後球隊於16日將他下放名單，轉往先發角色進行調整。

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如今在球隊9連戰期間回到輪值，他表示，「能以先發身分迎來第一場登板很開心，希望能盡全力完成先發投手的角色。」

談到從中繼再轉回先發的適應過程，古林認為並沒有太大差異，「中繼時常在不同局面、甚至危機中上場，那些經驗希望能在先發時遇到危機時派上用場。」

至於二軍期間投球局數與用球數仍在調整，他則強調，「每天都在持續準備，教練團也有安排節奏，我就是把自己該做的做好。」

面對本季火力強勁的歐力士打線，古林直言對手實力不容小覷，「我覺得他們是聯盟第一、非常強的打線。」他也點出應對關鍵，「會特別注意不要被打出長打，同時要勇敢在好球帶內與打者對決。」

歐力士目前戰績17勝11敗，在太平洋聯盟排名第1。此役將是古林睿煬本季重要的測試戰，不僅考驗他從中繼轉任先發的調整成果，將直接面對聯盟頂尖打線，表現備受關注。