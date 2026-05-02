李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

▲ 李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒底特律老虎與德州遊騎兵展開三連戰，老虎此役在主場迎戰，首戰推出弗萊赫堤（Jack Flaherty）掛帥先發，對決遊騎兵左投高爾（MacKenzie Gore），比賽於台灣時間上午6：40開打。台灣好手李灝宇此戰先發擔任第9棒、三壘手，持續獲得出賽機會。

李灝宇是老虎陣中備受期待的潛力新秀，4月17日迎來生涯首次大聯盟出賽。當時因內野工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入傷兵名單，讓他獲得升上大聯盟的機會。近期球隊內野戰力吃緊，也讓他持續獲得先發機會。

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前一戰李灝宇先發第8棒、鎮守三壘，5度上場打擊中有4次面對得點圈有人局面，雖未敲出安打，但展現選球能力，兩度靠保送上壘。 李灝宇目前累計大聯盟出賽9場，24打數敲出5支安打，包括1轟、2支二壘安打，打擊率2成08。

老虎本季戰績16勝16敗，主場表現亮眼（10勝2敗），團隊上壘率3成33，高居美聯第2。遊騎兵則為15勝16敗，客場戰績8勝8敗，整體打擊率2成36，表現落在美聯中段。

先發投手方面，高爾本季戰績2勝2敗、防禦率4.35，已累積42次三振；弗萊赫堤則尚未開胡（0勝2敗），防禦率5.33、WHIP高達1.74。

老虎由新秀麥克戈尼（Kevin McGonigle）領軍，先發2棒游擊，打擊率3成28，另有11支二壘安打；葛林（Riley Greene）擔任5棒DH，近10戰敲出3轟、6打點，手感火燙。遊騎兵方面，楊恩（Josh Jung）以3成17打擊率為全隊最佳，並貢獻4轟、17打點，此役先發4棒三壘。

兩隊近10場同為4勝6敗。老虎團隊打擊率2成65，但投手防禦率偏高（5.49）；遊騎兵則呈現相反走勢，投手群表現較穩（ERA 3.44），但打線相對低迷（打擊率2成19）。