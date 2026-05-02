運動雲

>

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

▲ 李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒底特律老虎與德州遊騎兵展開三連戰，老虎此役在主場迎戰，首戰推出弗萊赫堤（Jack Flaherty）掛帥先發，對決遊騎兵左投高爾（MacKenzie Gore），比賽於台灣時間上午6：40開打。台灣好手李灝宇此戰先發擔任第9棒、三壘手，持續獲得出賽機會。

李灝宇是老虎陣中備受期待的潛力新秀，4月17日迎來生涯首次大聯盟出賽。當時因內野工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）進入傷兵名單，讓他獲得升上大聯盟的機會。近期球隊內野戰力吃緊，也讓他持續獲得先發機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前一戰李灝宇先發第8棒、鎮守三壘，5度上場打擊中有4次面對得點圈有人局面，雖未敲出安打，但展現選球能力，兩度靠保送上壘。 李灝宇目前累計大聯盟出賽9場，24打數敲出5支安打，包括1轟、2支二壘安打，打擊率2成08。

老虎本季戰績16勝16敗，主場表現亮眼（10勝2敗），團隊上壘率3成33，高居美聯第2。遊騎兵則為15勝16敗，客場戰績8勝8敗，整體打擊率2成36，表現落在美聯中段。

先發投手方面，高爾本季戰績2勝2敗、防禦率4.35，已累積42次三振；弗萊赫堤則尚未開胡（0勝2敗），防禦率5.33、WHIP高達1.74。

老虎由新秀麥克戈尼（Kevin McGonigle）領軍，先發2棒游擊，打擊率3成28，另有11支二壘安打；葛林（Riley Greene）擔任5棒DH，近10戰敲出3轟、6打點，手感火燙。遊騎兵方面，楊恩（Josh Jung）以3成17打擊率為全隊最佳，並貢獻4轟、17打點，此役先發4棒三壘。

兩隊近10場同為4勝6敗。老虎團隊打擊率2成65，但投手防禦率偏高（5.49）；遊騎兵則呈現相反走勢，投手群表現較穩（ERA 3.44），但打線相對低迷（打擊率2成19）。

關鍵字： 李灝宇老虎隊遊騎兵美職棒先發球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

SBL年度獎項出爐　裕隆藍少甫年度MVP勇奪2連霸

SBL年度獎項出爐　裕隆藍少甫年度MVP勇奪2連霸

樂天女孩穎樂尺度突破！解鎖比基尼寫真 害羞到放開全記錄

樂天女孩穎樂尺度突破！解鎖比基尼寫真 害羞到放開全記錄

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

林俊易帶傷拚戰惜敗！中華男團遭印度直落3橫掃　湯姆斯盃無緣4強

林俊易帶傷拚戰惜敗！中華男團遭印度直落3橫掃　湯姆斯盃無緣4強

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

熱門新聞

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本「網球王子」錦織圭宣布退休

2字母哥續留成謎團　公鹿新主帥先找詹金斯

3金塊遭淘汰　約基奇：想終生留隊

4平野重話批守備拖累！對黃韋盛動怒

5李灝宇連獲先發三壘！老虎vs遊騎兵

最新新聞

1佐佐木朗希變了！羅伯斯點出一大看點

2大谷承受未知消耗　專家挺登板休兵

3大谷主場開轟專屬儀式　放閃真美子

4林安可坐滿板凳　宋家豪連9場無失分

5古林開心重返先發！硬碰龍頭勇敢對決

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

栗山英樹祝賀王柏融百轟

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

攜帶椅子粉絲遭保安勸阻　Stray Kids快閃店活動爆衝突

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

【這東西關不住我XD】牛簡單3步驟直接用牛角開鎖！

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

【看了會捏把冷汗】原本開心玩耍　鏡子突倒壓住萌娃驚險一瞬！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366