大谷翔平主場開轟專屬儀式　指向包廂放閃真美子與愛女

▲ 大谷翔平主場開轟後比出「Decopin姿勢」，最後指向球場包廂，向觀戰的妻子真美子與家人傳遞專屬訊號。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，本季首度自開季就以「二刀流」完整出賽，4月繳出投打俱佳的成績單，不僅在場上持續展現壓倒性實力，場下與家人的互動也成為外界關注焦點。

大谷4月共先發登板5場，防禦率僅0.60，展現頂尖壓制力；打擊方面則敲出6發全壘打，雖然開季節奏不算爆發，但仍維持穩定輸出。日媒指出，以目前投球內容來看，若持續保持，有望挑戰賽揚獎等級的成績。

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除了場上表現，大谷的「家人應援」也成為話題。在道奇主場比賽期間，妻子真美子與女兒、愛犬「Decoy」經常現身觀戰。當他在主場開轟後，會做出一系列慶祝動作，包括模仿小狗伸手吐舌，最後再指向球場上方的包廂位置。該包廂正是家人觀賽的地方。

這套被球迷稱為「Decopin pose」的慶祝動作，被視為他向家人傳達的專屬訊號。這項動作其實從上季後段就開始出現，今年延續成為固定儀式。

大谷日前受訪談到剛滿1歲的女兒時，語氣滿是寵愛，直言「真的非常可愛」，甚至透露女兒看到商品包裝會喊「爸爸」，展現濃厚父愛。