遭尼克冷凍大喊賣我如願　坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

▲坎特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)因不滿遭尼克冷凍，1月他有7場完全被擺在板凳上，公開大喊「賣我」，最終他被釋出並在上周加盟拓荒者。雖然本季在大蘋果的日子不太愉快，但他21日被問到是否會推薦兩大球星杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)轉戰尼克，他大方表示，「當然，尼克是很棒的球團。」

坎特在2017年安東尼(Carmelo Anthony)交易案中，被雷霆送到紐約，本季他代表尼克出賽44場，其中23場從板凳出發，繳出場均14分、10.5籃板和1.9助攻的數據；不過1月份他在身體健康的狀態下，有7場出賽「0分鐘」，26歲處於當打之年的他，成了尼克擺爛拚選秀的犧牲品。

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無法認同尼克決定的坎特，1月底公開大喊「賣我」，希望球隊能讓他離開，最終他在2月交易大限過後2小時被釋出，並在上周加盟拓荒者。紐約運動寫手海曼(Brian Heyman)21日遇到返回紐約備戰對籃網比賽的坎特，這位26歲中鋒被問到，是否會推薦兩大球星杜蘭特、厄文到尼克，他豪爽表示，「當然，尼克是很棒的球團，那裡的人也很好，非常棒的城市，我認為他們有很好的機會能得到超級球星。」

▲杜蘭特獲頒全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

坎特也向尼克迷傳達了感謝，「我想感謝你們對球隊和對我保持耐心，我祝福他們，我知道他們在未來會表現得非常棒。」

尼克在2月交易大限前送走了受左膝前十字韌帶傷勢困擾的波辛基斯(Kristaps Porzingis)，清出約7460萬美金的薪資空間，足以讓他們以頂薪簽下兩名超級巨星，傳出他們將目標鎖定在過去2屆總決賽MVP杜蘭特和綠衫軍主控厄文身上。

雖然厄文去年曾口頭承諾要與波士頓簽長約，但在鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)提出交易請求後，他的態度出現「微妙」的轉變，被問到續約問題時，僅以「等到7月1日(當地時間)再來問我」回應，他的態度引起各種揣測。

▲厄文(右)。（圖／達志影像／美聯社）