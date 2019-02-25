讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍25日在主場面對魔術，這是林書豪轉戰多倫多後首度與前任教頭克里福德(Steve Clifford)碰頭，雖然兩人僅在夏洛特合作過1季，但克里福德相當欣賞這位30歲台裔控衛，他認為暴龍補進「豪小子」是非常棒的補強，還大讚道，「他是我見過最可靠、最有好勝心的球員之一。」

請繼續往下閱讀...

因為在布魯克林連2季都遭逢重傷，林書豪去年夏天遭閃電交易，他曾坦言一直覺得在籃網有未完成的事，留下了遺憾；被送到亞特蘭大後，這位擁有9年NBA資歷的控衛從先發主控變成了20歲菜鳥楊恩(Trae Young)的導師，改從板凳出發，上場時間不固定，還常在決勝節被冷凍，但他沒有怨言，仍在有限的上場時間繳出高效表現，最終被東區強權暴龍相中，將在睽違3年後再嘗季後賽滋味。

25日出戰魔術的比賽，是林書豪改披暴龍戰袍後的第3戰，他上場18分鐘，8投2中僅6分進帳，但單場送出5次助攻，這3場他共有12次助攻；這一戰則有4次助攻都傳給禁區主將小賈索(Marc Gasol)和伊巴卡(Serge Ibaka)，與內線長人短時間就培養出好默契。

▲林書豪效力黃蜂時期，獲得克里福德的重用。（圖／達志影像／美聯社）

魔術主帥也是前黃蜂教頭克里福德，賽後受訪時談到他的前愛將林書豪，對這位30歲控衛依舊讚不絕口，「暴龍得到他很棒，我和林書豪在夏洛特合作過，他繳出非常優異的表現，他每晚都做好準備，他是我見過最可靠、最有好勝心的球員之一。」

克里福德說林書豪是一位攻守俱佳的球員，但沒有得到應有的肯定，「大家都很看重他的擋拆能力，認為他是進攻型的球員，但他也是一名非常非常棒的防守者。」

克里福德也談到暴龍另一名新援小賈索，「他可能是過去4到5季聯盟最好的中鋒之一，甚至可以說是這段時間最棒的中鋒。」他認為延攬這位前灰熊禁區塔柱入隊，是相當重要的補強，讓暴龍的戰力提升到另一個境界。

不過賽前拉出7連勝的暴龍，這一戰被「舊將」羅斯(Terrence Ross)打爆，曾為多倫多效力4.5季的羅斯，從板凳崛起猛砍28分、9籃板，還命中3記外線，率隊以113比98終止了暴龍的連勝紀錄。

▲林書豪。（圖／CFP）