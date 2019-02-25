林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

▲林書豪。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

東區強權暴龍25日繼續在主場面對魔術來犯，前役對老東家馬刺攻下25分的雷納德( Kawhi Leonard)輪休1場，多倫多開賽短暫取得領先後就陷入苦戰，暴龍舊將羅斯(Terrence Ross)從板凳崛起猛砍28分、9籃板，明星中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)也飆出23分、12籃板，率隊113比98終結了暴龍的7連勝。林書豪此役則打了18分鐘，貢獻6分、5助攻。

近期拉出一波7連勝的暴龍，開賽打出一波6比2攻勢，但魔術很快靠著主戰大錢前鋒艾薩克(Jonathan Isaac)一記外線和兩罰俱中，在首節還剩7分16秒取得9比6反超；加上明星中鋒弗契維奇連2記灌籃，多倫多舊將羅斯也在最後1分01秒連砍6分，率魔術拉開25比15的領先。

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多倫多新援林書豪則在首節還剩8分03秒替補上陣，單場首次助攻送給禁區塔柱小賈索，但他隨後出手急停跳投不進，切入也沒能得手，還錯失了兩罰，首節打了8分多鐘沒有分數進帳。

暴龍次節吹起反攻的號角，主控羅瑞(Kyle Lowry)穿針引線發動攻勢，以10天短約簽下的射手米克斯(Jodie Meeks)也在上半場最後5分03秒連砍兩顆三分球，並殺到籃下搶分，羅瑞也在次節最後50.7秒把握住3罰機會，將比分追到50比53。

魔術第3節開局不到3分鐘，又迅速將領先擴大到10分，暴龍則靠射手格林(Danny Green)聯手羅瑞、小賈索打出一波10比0反擊，將比分扳成63平，但奧蘭多總是能很快穩住陣腳，要回領先優勢。

次節並沒有上場的林書豪，直到第3節還剩4分20秒才再度登場，回到場上10秒後，隨即與另一位禁區猛將伊巴卡連線，讓對方完成一記爆扣；此節最後3分09秒，他嘗試投了一記25呎三分球，還是沒能命中。隨後他連續吞下2犯，還有一次傳球失誤，遭葛蘭特(Jerian Grant)抄截。

連2次三分出手都落空的林書豪，終於在第3節最後4.3秒憑藉突破上籃打破鴨蛋，單節2次助攻皆送給禁區猛將伊巴卡；但暴龍3節打完仍以71比80落後9分。

林書豪決勝節開局繼續留在場上，末節進行不到20秒，他就造成對手犯規，站上罰球線把握住2罰機會，接著再度助攻給伊巴卡，暴龍將分差縮小到7分。比賽還剩10分鐘，林書豪又妙傳給板凳上另一名後衛麥考(Patrick McCaw)，無奈魔術羅斯(Terrence Ross)又是爆扣又是連續跳投命中，讓多倫多始終無法拉近比分。

林書豪在最後9分24秒再嘗試一記中距離跳投還是不進，隨後被換下場；他在終場前2分59秒回到場上時，暴龍已陷入89比109、20分落後，最後30.6秒他再拿下兩分，但比賽早已失去懸念，作客的魔術終場就以113比98終結了暴龍的7連勝，魔術則拿下近7戰第6勝，

暴龍此役以羅瑞攻下19分、10助攻和4籃板最佳；林書豪打了18分鐘，儘管8投2中準度不佳，2次在外線出手都落空，仍貢獻6分、5助攻和1籃板。