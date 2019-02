尼克止主場18連敗登奧斯卡　山謬傑克森典禮上插播紐約喜訊

▲山謬傑克森在奧斯卡頒獎典禮上告訴史派克李尼克止住主場18連敗的消息。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

尼克終於在25日終止了主場18連敗,以130比118血洗西區老牌勁旅馬刺,在追平聯盟主場最長連敗紀錄之前「及時煞車」,這項消息也意外登上第91屆奧斯卡頒獎典禮,擔任頒獎人的及「尼克福瑞」山繆傑克森(Samuel L. Jackson)特別在台上公布「紐約喜訊」,給台下的尼克鐵粉、名導演史派克李(Spike Lee)。

Samuel L. Jackson delivered some HUGE news to Spike Lee at the Oscars



(via @ABC) pic.twitter.com/BU1CV5yu3m