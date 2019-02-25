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尼克止主場18連敗登奧斯卡　山謬傑克森典禮上插播紐約喜訊

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▲山謬傑克森在奧斯卡頒獎典禮上告訴史派克李尼克止住主場18連敗的消息；尼克主帥費茲戴爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲山謬傑克森在奧斯卡頒獎典禮上告訴史派克李尼克止住主場18連敗的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克終於在25日終止了主場18連敗，以130比118血洗西區老牌勁旅馬刺，在追平聯盟主場最長連敗紀錄之前「及時煞車」，這項消息也意外登上第91屆奧斯卡頒獎典禮，擔任頒獎人的及「尼克福瑞」山繆傑克森(Samuel L. Jackson)特別在台上公布「紐約喜訊」，給台下的尼克鐵粉、名導演史派克李(Spike Lee)。

本季戰績排名聯盟倒數第2的尼克，自從去年12月4日以來，就沒在麥迪遜花園廣場嘗過贏球滋味，遭逢了主場18連敗，不斷刷新隊史紀錄，所幸他們在25日及時踩煞車止住連敗，在全隊團隊命中率突破5成，單場飆進16顆三分彈之下，以130比118痛扁了黑衫軍，才沒追平達拉斯於1993年11月7日至1994年1月22日寫下的主場19連敗慘績。

這項消息還意外登上奧斯卡頒獎典禮，擔任本屆頒獎人的「神盾局局長」山謬傑克森向坐在台下的名導演史派克李宣布這個喜訊，史派克李是尼克死忠鐵粉，「首先很開心你坐在這裡，在主場18連敗後，尼克今晚終於贏了，我再說一遍，尼克今晚贏了，以130比118打敗馬刺。

▲尼克史密斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克史密斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

史派克李則打趣回應，「我們(尼克)很努力在擺爛。」儘管贏下這一戰，尼克12勝48敗的戰績仍是聯盟第2差，從他們先前冷凍正處當打之年的土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)，並在2月交易大限前送走前任一哥波辛基斯(Kristaps Porzingis)等種種作為，很明顯已經放棄本賽季，將目光放到6月的選秀會和7月的自由市場。

不過尼克主帥費茲戴爾(David Fizdale)否認球隊正在擺爛，他強調子弟兵並沒有受到主場連敗紀錄影響，「這就是為何我很喜歡這個團隊的成員，他們很快就將敗仗拋諸腦後，繼續該做的工作。有時候當你持續這麼做，籃球之神就會眷顧你。

▲山謬傑克森在奧斯卡頒獎典禮上告訴史派克李尼克止住主場18連敗的消息；尼克主帥費茲戴爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克主帥費茲戴爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克奧斯卡馬刺
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