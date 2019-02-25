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CP3曝伊谷達拉「某句話」刺激他　火箭本季3連勝勇士欲復仇

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▲火箭保羅戰勇士。（圖／CFP）

▲火箭指揮官保羅。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

火箭前役雖少了將連續30分紀錄推進到32場的一哥哈登(James Harden)，仍在後場指揮保羅(Chris Paul)砍下23分、17助攻帶領下，以118比112拿下兩隊本季對戰3連勝。本季至今因傷僅出賽36場的「CP3」，展現他寶刀未老的身手，他賽後透露，是灣區老將伊谷達拉(Andre Iguodala)給了他刺激。

有了健康回歸的保羅，火箭有自信能成為衛冕軍勇士的最大威脅。保羅的隊友將他形容為「X因子」，去年他因為腿筋傷勢缺席了西區決賽第6和第7戰，最終火箭浪費了率先「聽牌」的優勢慘遭勇士逆轉；不過雙方本季3度交手，都由火箭拿下勝利。

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在一哥哈登缺陣之下，保羅24日對衛冕軍砍下23分、17助攻和5籃板，外帶2抄截的優異數據，率隊以118比112力克衛冕軍；他賽後透露了是灣區老將伊谷達拉給了他刺激，「伊谷達拉是怎麼說去年的系列賽？如果他當時能上場，他們就可以橫掃我們？這麼說的話，他一定就是X因子。這就是那種你們需要的，能畫龍點睛的話對吧？

保羅本季因傷至今僅打了36場，不少人質疑33歲的他已經「走下坡」，不再是那個能主宰戰局的王牌指揮官，但他一點也不在意外界對他的看法，「我知道自己能做到什麼，我不會去擔心那些其他人說的話，我會找到成功的方法。

▲火箭保羅戰勇士。（圖／CFP）

▲火箭指揮官保羅。（圖／CFP）

前役繳出18分、10籃板雙十數據的塔克(PJ Tucker)，坦言就算到了現在，回想起去年分區決賽從3勝2敗優勢被勇士逆轉，仍讓他內心很煎熬，他甚至連提都不想提到這件事，「我們上季拿下65勝，感覺非常棒，卻發生了那樣的事。」

不過塔克認為，這段苦澀的回憶更讓此刻顯得珍貴，「迎接保羅歸隊，還有我們現在打出的狀態，在場上找回自在的感覺，準備好強勢面對剩下的23場比賽。

▲▼哈登。（圖／CFP）

▲哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭保羅伊谷達拉哈登
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