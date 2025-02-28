平鎮邱文佑特訓奪打擊獎 為父親遺願奮力拚職棒

▲邱文佑的妹妹來幫哥哥加油 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽今(28日)展開冠軍戰，平鎮高中開路先鋒邱文佑表現亮眼，繳出3保送、1安打的成績，透過高上壘率幫助球隊，同時也以驚人的打擊率5成33拿下打擊獎第一名。

邱文佑原本是平鎮隊的第二棒，但由於他近期安打率和上壘率表現優異，總教練吳柏宏從八強賽開始便與黃天賜調整棒次，讓他擔任開路先鋒。 「比賽前他的狀況並沒有特別好，」吳柏宏表示，「提前半小時進行特別打擊訓練，給他一些方向，幫助他找到合適的攻擊方式。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擔心團體訓練無法針對個人進行調整，教練特地安排一對一特訓。 邱文佑感謝教練的指導：「從黑豹旗打完開始，吳總就持續對我進行特訓，在每一方面都有提點如何調整。」他坦言：「如果沒打好會蠻對不起自己的，剛開始教練安排特打時，我就給自己設定目標要拿打擊獎，很開心努力沒有白費。」

對於改打第一棒的角色調整，邱文佑表示：「我本來就想要為球隊做出貢獻，不是為了個人成績，而是用上壘等方式幫助球隊。」

這份榮耀，邱文佑想獻給「默默支持球隊的每一個人」。談到家人，他透露自己的父親在他國二下學期因高血壓等原因過世。「我曾經低落了一段時間，其實到現在還沒辦法完全接受，但我會將這份思念轉換成動力，」邱文佑說道。

原來，邱文佑的棒球啟蒙正是來自父親。「爸爸打壘球，帶著我跟哥哥一起參與。他希望我們兄弟其中一個能打職棒，但沒有強求，他總是說開心就好。若以後能完成他的願望，那就是最好的回報。」

▲平鎮邱文佑。（圖／學生棒聯提供）