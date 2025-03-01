銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

▲味全龍隊洋將銳歐想要先發，可能尋他隊發展。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

中職「228條款」優先議約權日期已過，洋將們從今日（3月1日）起可自由與各隊接觸洽談。目前自由市場上的羅戈、勝騎士以及銳歐三位洋將，預料將有其他球團準備開始積極接觸、進行報價。

據可靠消息指出，銳歐回母隊味全龍機率不高。主要原因在於雙方對於定位有明顯差異，銳歐希望擔任先發投手，但龍隊仍有意安排他在後援位置。

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銳歐曾在先前訪談中直言希望能以先發角色回鍋味全。對此，味全龍領隊丁仲緯當時則回應，「主要還是定位，雙方討論部分有些差異。 」

在尋求轉隊之前，銳歐將先專注於經典賽資格賽備戰。據悉，他有望在資格賽中擔任一場先發，希望藉此證明自己確實能夠勝任先發角色，為未來轉往他隊發展鋪路。已有中職其他球隊對他擁高度興趣，很快會有下一步動作。

作為美國出生的哥倫比亞裔投手，銳歐去年效力味全龍期間表現出色，單季出賽63場創下中職投手紀錄，共投92.1局，繳出亮眼的1.17防禦率。

其他洋將狀況，羅戈與母隊富邦悍將談約遲遲未有進展，他在228晚間於社群平台發布了一則耐人尋味的限時動態，酒紅色背景搭配「噓」的表情，引發球迷諸多揣測。圈內消息傳出，中信兄弟對羅戈相當有興趣，有望在228過後即會展開接觸。

至於前統一獅投手勝騎士，雖曾尋求海外發展機會，但消息指出他也有機會重返中職，預料將獲得複數球團報價。

▲富邦悍將與洋將羅戈談約卡關。（圖／富邦悍將提供）