運動雲

>

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將銳歐想要先發，可能尋他隊發展。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

中職「228條款」優先議約權日期已過，洋將們從今日（3月1日）起可自由與各隊接觸洽談。目前自由市場上的羅戈、勝騎士以及銳歐三位洋將，預料將有其他球團準備開始積極接觸、進行報價。

據可靠消息指出，銳歐回母隊味全龍機率不高。主要原因在於雙方對於定位有明顯差異，銳歐希望擔任先發投手，但龍隊仍有意安排他在後援位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銳歐曾在先前訪談中直言希望能以先發角色回鍋味全。對此，味全龍領隊丁仲緯當時則回應，「主要還是定位，雙方討論部分有些差異。 」

在尋求轉隊之前，銳歐將先專注於經典賽資格賽備戰。據悉，他有望在資格賽中擔任一場先發，希望藉此證明自己確實能夠勝任先發角色，為未來轉往他隊發展鋪路。已有中職其他球隊對他擁高度興趣，很快會有下一步動作。

作為美國出生的哥倫比亞裔投手，銳歐去年效力味全龍期間表現出色，單季出賽63場創下中職投手紀錄，共投92.1局，繳出亮眼的1.17防禦率。

其他洋將狀況，羅戈與母隊富邦悍將談約遲遲未有進展，他在228晚間於社群平台發布了一則耐人尋味的限時動態，酒紅色背景搭配「噓」的表情，引發球迷諸多揣測。圈內消息傳出，中信兄弟對羅戈相當有興趣，有望在228過後即會展開接觸。

至於前統一獅投手勝騎士，雖曾尋求海外發展機會，但消息指出他也有機會重返中職，預料將獲得複數球團報價。

▲富邦悍將洋將羅戈。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將與洋將羅戈談約卡關。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職洋將自由市場球隊洽談

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

WBC資格賽受傷吃止痛藥上場　陳傑憲：一切都值得

WBC資格賽受傷吃止痛藥上場　陳傑憲：一切都值得

韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

飛馳、馬可首秀合轟50分18籃板8助攻　林韋翰讚最強洋將

飛馳、馬可首秀合轟50分18籃板8助攻　林韋翰讚最強洋將

中職例行賽賽程出爐！大巨蛋52場　味全16主場最多、兄弟13場

中職例行賽賽程出爐！大巨蛋52場　味全16主場最多、兄弟13場

孫易磊沒機會對陳傑憲　WBC資格賽怒吼「隊友都在學」

孫易磊沒機會對陳傑憲　WBC資格賽怒吼「隊友都在學」

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

熱門新聞

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

WBC資格賽受傷吃止痛藥上場　陳傑憲：一切都值得

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1被中華隊震撼　萬波中正與台灣「緣份」

2徐若熙首戰不能投　林岳平還原資格賽調度

3銳歐不留味全？羅戈、勝騎士動向明朗

4孫易磊「剛猛」不輸古林　餅總透露郭俊麟

5張育成教台語　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

最新新聞

1只打19場！七六人一哥恩比德整季報銷

2銳歐不留味全？羅戈、勝騎士動向明朗

3飛馳、馬可狂飆分　林韋翰讚最強洋將

4特攻挖到寶　飛馳首秀轟31分宰海神

5張育成教台語　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366