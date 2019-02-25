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卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

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▲卡特、林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪在老鷹曾短暫與卡特當隊友 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪生涯曾碰上好幾位「傳奇隊友」，有「加拿大航空」美名的卡特(Vince Carter)便是其中之一。「豪小子」近日在暴龍隊友格林(Danny Green)主持的播客節目上分享了一段趣聞，老飛人曾在賽後突然找他說話，「我記得他當時好像說，『你欠我錢！』他說我偷走了他的綽號。」

剛轉戰多倫多的林書豪，近日到暴龍隊友格林主持的播客節目當嘉賓，透露短暫在亞特蘭大和他當隊友的老飛人卡特，提醒了他兩件事，「他告訴我的第一件事是，這裡的球迷很不可思議；然後他告訴我要習慣賽前會播放兩首國歌，還有得習慣必須一直進出海關，我當時的感覺是，『喔，我完全沒想到這件事。』

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卡特生涯前6.5個賽季都奉獻給多倫多，儘管「高齡42歲」的他已是聯盟最年長的球員，他仍沒有退休的打算，先前他曾笑說若要聽到他講「我已經不想再打球了！」可能得等到他47歲時，對籃球的熱情數十年如一日，且他堅持不到強隊「抱團」坐領冠軍，贏得球迷與後輩的尊敬。

▲卡特、林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪在老鷹曾短暫與卡特當隊友 。（圖／CFP）

林書豪在格林的節目上，分享了一件有關卡特的趣聞，「老實說，當他還在達拉斯打球時，我從來沒和他說過話，有次他賽後突然來找我，我記得他當時好像說，『你欠我錢！』我心想，『什麼？』他說我偷走了他的綽號，他說了一些話就像我欠了他什麼一樣。

卡特會這麼說，是因為林書豪在紐約捲起旋風時，獲得「林來瘋(Linsanity)」的稱號，和卡特的「Vinsanity」非常相似。隨後林書豪趕緊告訴卡特，自己房間內有很多這位大前輩的海報，「老飛人」馬上「變臉」連忙道歉，「我的錯，我只是開玩笑而已。」這次互動讓「豪小子」相當困惑。

不過林書豪和格林都異口同聲表示，卡特是一個很棒的人，但有時這位「老飛人」在場上「太親切」，讓格林很困擾，「我很嚴肅告訴他，我在防守你，離我遠一點，我要打敗你。但卡特依舊很熱情一直要找他聊天，讓他根本無法專心，就算他警告對方，「不要再跟我說話」也沒用。

林書豪則提到卡特投三分的方式很特別，出手時看起來非常輕鬆，但他以後不想讓自己的小孩「觀看」卡特的投籃方式，格林笑說「老飛人」的投籃方式並不正確，「他的動作是你不想教你的小孩，但他做起來又很簡單。」

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪轉戰暴龍。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪卡特暴龍格林
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