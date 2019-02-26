柯瑞返夏洛特18投5中又落漆　表弟全能秀砍24+11退黃蜂

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役在主場面對一哥哈登(James Harden)缺陣的火箭，以6分差落敗，26日開啟連4場客場之旅，首戰來到夏洛特，當家一哥柯瑞(Stephen Curry)繼上周全明星賽返鄉「打鐵」，此役又是18投僅5中，不過禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)上演了全能秀，猛砍24分、11籃板和3助攻，外帶3火鍋，衛冕軍終場以121比110輕取黃蜂。

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「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)開賽不到3分鐘就連砍2顆三分，隨後換成杜蘭特(Kevin Durant)與黃蜂前鋒巴圖(Nicolas Batum)互飆外線，兩人在2分06秒內砍了4記三分，雙方陷入激烈拉鋸，勇士憑藉「KD」最後3.6秒的25呎三分，取得34對30、4分些微領先。

進入次節，勇士明星中鋒卡森斯在中前段上演了全能秀，不僅飆進一記外線，2度爆扣籃框，還賞了「小跑車」帕克(Tony Parker)一鍋，一人連掃11分，作客的灣區大軍在上半場終了前6分24秒，已拉開53比39、14分領先。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

黃蜂一度靠著替補後衛藍柏(Jeremy Lamb)次節最後54.4秒連拿5分，將分差縮小到5分，但勇士防守悍將格林(Draymond Green)也以一記三分打還以顏色，率隊帶著68比60進入下半場。

黃蜂第3節開局繼續在勇士背後追趕，夏洛特一哥沃克(Kemba Walker)和布里奇斯(Miles Bridges)連續的三分命中，又追到71比75，但上半場7投6中砍下15分、5籃板的「表弟」隨即挺身而出，面對7呎大個子齊勒(Cody Zeller)，籃下換手運球拋進兩分，還要到加罰機會，完成了三分打；隨後換灣區王牌柯瑞連下5分，「浪花弟」也在籃下取分，再度拉開12分差。

但黃蜂長人齊勒隨即以連3記扣籃回應，雙方再度回到4分差；不過每當夏洛特將比分逼近時，勇士總有人能跳出來止血，衛冕軍前3節打完保有98比88、10分領先。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

「表弟」末節繼續開火，連續在籃下搶分，並把握住兩罰機會，在比賽最後5分41秒，將領先擴大到115比98、17分差。儘管黃蜂一哥沃克與藍柏一度聯手率隊打出一波10比0反攻，將落後分數縮小到7分，但此役手感不佳的柯瑞最後2分46秒挺身而出，送出1次助攻，造成犯規獲得兩罰機會，終場前58.5秒又砍進28呎三分，將比數改寫為121比110鎖定勝局。

柯瑞此役手感不佳，18投僅5中，貢獻16分、6助攻和5籃板，外帶4抄截，三分球14投也只命中4球；他的搭檔湯普森砍下全隊最高的26分；卡森斯繳出24分、11籃板和3助攻，另有1抄截、3火鍋；杜蘭特攻下20分、7籃板和4助攻。

黃蜂則以齊勒拿下28分、9籃板最佳；一哥沃克有23分、6助攻進帳；藍柏從板凳挹注16分、7助攻。

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）