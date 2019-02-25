嘴綠找保羅當經紀人加入詹皇幫　外媒：藉此向勇士施壓

▲格林(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

繼鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)去年9月與詹姆斯(LeBron James)好友保羅(Rich Paul)開設的經紀公司《Klutch Sports Group》簽約，勇士防守悍將格林(Draymond Green)也傳出將加入「詹皇幫」，這是否意味著他未來考慮加入湖人引起關注；不過灣區資深記者湯普森(Marcus Thompson)認為，這只是「嘴綠」向勇士施壓的手段。

美國《雅虎體育》近日披露，勇士5巨頭之一的格林即將更換經紀公司，接近與詹姆斯好友保羅達成協議；《The Athletic》資深記者湯普森跟進報導，這位防守悍將已經告知他的經紀人阿姆斯壯(B.J. Armstrong)，他將更換經紀約。

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即將在2020年夏天恢復自由身的格林，選擇在這個時間點加入「詹皇幫」，不免引起臆測，尤其是保羅才在2月代鵜鶘一哥戴維斯公開交易請求；據報導，保羅正努力幫助「一眉」加入湖人，不少人心中浮現一個疑問，難道「嘴綠」也想投奔洛城？

▲勇士格林。（圖／CFP）

對此勇士資深隨隊記者湯普森認為應該不是如此，他指出格林希望能在今夏與勇士簽下高價的延長合約，可能是想藉此向金州的高層施壓，「格林只是偏好Klutch具侵略性的手段，他將在未來這1年半的時間內與勇士展開談判。當然勇士必須考慮到，若不與格林續約，他可能會加入同組的湖人的可能性。」

若是雙方今年休賽季沒達成共識，格林將在2019-20賽季結束後成為自由球員；勇士面臨了一個抉擇，到底是要給這位3屆全明星悍將大約留住他，還是讓他離開「重塑」陣容。湯普森先前曾撰文分析，若勇士想在2021年追求公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，勢必就得犧牲格林。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）