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哈登最後沒出手連32場30+紀錄告終　丹東尼：自保很聰明

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▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹東尼幽默回應哈登連續單場至少30分紀錄告終。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)26日從肩頸傷勢中回歸出戰老鷹，但手感相當冰冷，三分球甚至10投全部落空，最終攻下28分、5籃板和4助攻，連續單場至少30分紀錄畫下句點，停在史上第2的連32場；對此主帥丹東尼(Mike D'Antoni)幽默表示，「大鬍子」最後沒出手是在自保，非常聰明，「如果他勉強追求紀錄，你們(媒體)會在推特上殺死他。」

前役對衛冕軍勇士的比賽，哈登因為扭傷頸部高掛免戰牌，所幸搭檔保羅(Chris Paul)一夫當關，猛砍了23分、17助攻，率火箭以6分險勝；休士頓一哥26日回歸賽場，上場36分鐘，出手21次僅命中7球，三分球更是10投全部投丟，靠著16罰14中，仍有28分進帳，但沒能延續連續30+紀錄。

▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹菜鳥主控楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

哈登連續單場至少30分的紀錄畫下句點，停在史上第2的連32場，此紀錄的保持人是張伯倫(Wilt Chamberlain)在1961年11月4日至1962年2月22日(當地時間)創下的連65場。

雖然一哥的偉大紀錄告終，但火箭憑藉全隊6人得分上雙，保羅再次繳出20分、8助攻和6籃板的優異表現，「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)也貢獻13分、10籃板的雙十數據，終場以119比111擊敗老鷹。值得一提的是，作客的亞特蘭大陣中的20歲菜鳥楊恩(Trae Young)單場飆出個人生涯新高36分，他是自2016年3月的灰狼未來領袖唐斯(Karl-Anthony Towns)後，首位對戰哈登時，單場得分勝過「大鬍子」的菜鳥。

對於哈登的紀錄被終結，火箭主帥丹東尼不以為意還開起玩笑，笑說「大鬍子」在比賽的最後時刻放棄出手是在「自保」，「如果他勉強追求紀錄，你們(媒體)會在推特上殺死他，這是自保的行為，非常聰明。」

▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅再度繳出優異表現。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登丹東尼老鷹楊恩
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