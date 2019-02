哈登最後沒出手連32場30+紀錄告終　丹東尼：自保很聰明

▲丹東尼幽默回應哈登連續單場至少30分紀錄告終。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)26日從肩頸傷勢中回歸出戰老鷹,但手感相當冰冷,三分球甚至10投全部落空,最終攻下28分、5籃板和4助攻,連續單場至少30分紀錄畫下句點,停在史上第2的連32場;對此主帥丹東尼(Mike D'Antoni)幽默表示,「大鬍子」最後沒出手是在自保,非常聰明,「如果他勉強追求紀錄,你們(媒體)會在推特上殺死他。」

James Harden had 28 points and decided NOT TO SHOOT to snap his streak of 32 straight games with 30 points or more (via @FOXSports) pic.twitter.com/hXFpHSRzug