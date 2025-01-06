羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

NC恐龍隊內野手金揮執近日在接受韓媒《MK體育》專訪時，提到2024年世界12強賽台灣奪冠的感受，坦言中華隊展現出令人驚豔的實力與氣勢，不但技術層面值得韓國學習，就連球隊氣氛與奪冠後帶給全國的感動都讓他印象深刻。

金揮執說，「雖然台灣是支好隊伍，但沒想到他們有奪冠的實力。原本以為他們是黑馬，看到他們奪冠後覺得我們要更加努力。心態很重要，也感受到他們的氣氛真的很好。」

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曾在2023年亞冠賽（APBC）出賽的金揮執，對中華隊技術水準相當推崇。「從揮棒到守備各個層面，台灣選手的打法都很先進，我們確實處於要學習的立場。」他特別提到台灣隊在比賽中展現的良好氣氛與堅定心態，認為這是他們能夠奪冠的關鍵。

「看到決賽擊敗日本後，台灣選手和國民的喜悅，以及凱旋歸國時受到的熱烈歡迎，真的非常令人印象深刻。」這位在2024年打出生涯首度單季雙位數全壘打的新星表示，希望未來也能帶給韓國球迷同樣的感動。

韓國隊在2024世界12強賽中不敵台、日兩隊，未能闖進超級循環賽。金揮執表示，這次國際賽經驗讓他更有動力在新球季持續進步，期待未來在國際賽場上有更好的表現。