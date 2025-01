法國榜眼三分變超準、登新秀火鍋王　巫師將圍繞他設計戰術

▲巫師法國榜眼薩爾。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巫師「法國榜眼」薩爾(Alex Sarr)隨著賽季進行越打越出色,他去年12月繳出本屆新秀最高的平均13.8分、1.7阻攻,場均2.2記三分球,獲頒NBA東區12月最佳新秀,一撕「水貨」標籤。巫師總教練基夫(Brian Keefe)表示,未來將更多圍繞薩爾來設計戰術。

薩爾在夏季聯賽中,面對拓荒者出賽30分鐘,15次出手全數落空,這是自2017年夏季聯賽以來,單場最多出手0命中的紀錄,即使放在例行賽中,這項數據也能排到史上第2慘。這次低迷的表現,對於選秀前以「投籃能力穩定、擅長三分球」的薩爾無疑造成了影響。

Alex Sarr is your Eastern Conference Rookie of the Month



Read More: https://t.co/ZP0J2IkzCV pic.twitter.com/kHe4l6xpf5