法國榜眼三分變超準、登新秀火鍋王　巫師將圍繞他設計戰術

▲巫師法國榜眼薩爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巫師「法國榜眼」薩爾（Alex Sarr）隨著賽季進行越打越出色，他去年12月繳出本屆新秀最高的平均13.8分、1.7阻攻，場均2.2記三分球，獲頒NBA東區12月最佳新秀，一撕「水貨」標籤。巫師總教練基夫（Brian Keefe）表示，未來將更多圍繞薩爾來設計戰術。

薩爾在夏季聯賽中，面對拓荒者出賽30分鐘，15次出手全數落空，這是自2017年夏季聯賽以來，單場最多出手0命中的紀錄，即使放在例行賽中，這項數據也能排到史上第2慘。這次低迷的表現，對於選秀前以「投籃能力穩定、擅長三分球」的薩爾無疑造成了影響。

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Alex Sarr is your Eastern Conference Rookie of the Month



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然而，自12月以來，薩爾每場比賽均有雙位數的得分，特別是三分球命中率方面，從10月的23.8%提升至11月的24.6%，12月更是達到45.5%的大幅進步。

薩爾將季初命中率不佳歸結為適應問題，「我一直以同樣的心態投三分球，雖然最初幾個月命中率不高，但這並不會讓我退縮。」

他的新秀隊友卡林頓（Carlton Carrington）也指出，「薩爾的自信心有顯著提升，他開始清楚地認識到自己的定位，了解自己該做什麼，無論是在比賽中的專注度還是心態上，都達到了另一個層次，這一點也體現在他的場上表現。」

總教練基夫對薩爾的表現給予高度評價，「他在進攻端變得更加游刃有餘，因此，我們也開始更多圍繞他進行戰術佈置。」

薩爾目前以場均12.1分位居新秀榜第2，僅次於七六人麥凱恩（Jared McCain）的15.3分；場均6.5籃板排名第3，只落後給鵜鶘米西（Yves Missi）的8.4籃板、灰熊周志豪的7.9籃板；場均1.6火鍋更是新秀中最高，並且在整個聯盟中排名第9。