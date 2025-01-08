日媒專訪林家正暢談12強冠軍之路　「有機會的話想挑戰日職」

▲世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強賽為台灣隊擊出冠軍戰致勝全壘打的林家正，近日接受日本《體育報知》專訪時透露，有意挑戰日本職棒。這位27歲的自由球員強調：「如果有機會的話，很希望能在日本打球。」

林家正在去年12強賽決賽第5局，面對日本先發投手戶郷翔征敲出陽春砲，幫助中華隊以1：0領先。談到這發關鍵轟，他感謝2A打擊教練史萊德（Terrmel Sledge）的指導：「他提醒我要注意反方向打擊的方式，這建議幫助很大。」

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「在對日本之前我打電話給他，請教打擊和揮棒的建議。戶郷選手是很棒的投手，史萊德也是我的恩師。當我給他看東京的飯店影片和照片時，他很高興地回憶起在日本的美好回憶。」史萊德曾在火腿、橫濱DeNA效力，對日本棒球相當熟悉。

林家正在冠軍戰因右手受傷退場，當時在板凳席落淚的畫面令人動容。「8月時我才剛從左手骨折手術後復健回來，這次又傷到右手。會哭是因為想在這歷史性的時刻站在球場到最後。」林家正解釋道。

「那是很棒的經驗。遊行是我第一次體驗。棒球讓台灣團結在一起。聽說超過4萬名球迷來觀看遊行，那真是美好的時刻。」談到擊敗日本的意義，他說：「雖然日本不是最佳陣容，但他們一向都派出優秀的陣容，這次也是很強的球隊。這次賽事我們對戰三次，輸了兩次，但在最後一戰贏了，這就是一切。日本很強，我們非常尊敬他們。透過與日本的對戰，台灣成為了一支更優秀的球隊。」

提到台灣隊奪冠後沒有舉行傳統的香檳慶祝，林家正表示這是對東道主的尊重：「雖然在東京巨蛋擊敗日本奪冠，但我們認為不需要過度慶祝，想要保持敬意。」他也透露從小就看日本棒球長大，特別欣賞道奇二刀流球星大谷翔平，兩人還有一面之緣：「我認為他是世界最強的球員。我一直在觀察他的打擊動作，包括他謙虛的性格我都很尊敬。我個人曾在亞利桑那的Driveline遇到過他。」

目前是自由球員的林家正表示，將專注於右手復健，因此取消參加哥倫比亞冬季聯盟的計畫。「如果能在美國簽約當然很好，但也很希望有機會挑戰日職。」至於2026年經典賽，他也表達參賽意願，希望能延續12強賽的好表現。

▲世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）