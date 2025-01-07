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火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

記者游郁香／綜合報導

22歲的火箭榜眼格林(Jalen Green)與39歲演員女友蜜雪兒(Draya Michele)穩定交往中，共譜相差17歲的「姊弟戀」，兩人的女兒在去年5月出生。值得一提的是，蜜雪兒還有另外兩個孩子，大兒子Kniko與格林「同齡」，母子倆日前一起到場邊觀賽，引來熱議，有球迷直呼「好尷尬」。

▲▼火箭22歲榜眼的39歲演員女友蜜雪兒。（圖／翻攝自IG／drayamichele）

▲火箭22歲榜眼格林的39歲演員女友蜜雪兒。（圖／翻攝自IG／drayamichele）

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39歲的演員兼名模蜜雪兒外型美豔，已經是3寶媽依舊維持火辣身材，她的情史豐富，她的「前對象」不勝枚舉，包括前NFL達拉斯牛仔球星斯坎德里克(Orlando Scandrick)、NFL紐約巨人四分衛泰勒(Tyrod Taylor)、美國歌手布朗(Chris Brown)、塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)、「野獸」馬丁(Kenyon Martin)、「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)等人。

蜜雪兒目前與火箭22歲榜眼格林穩定交往中，兩人的女兒在去年5月誕生，蜜雪兒還有另外兩個孩子，與格林同樣22歲的大兒子Kniko，以及和前夫斯坎德里克所生的8歲兒子朱(Jru Scandrick)。

▲▼火箭22歲榜眼的39歲演員女友蜜雪兒。（圖／翻攝自IG／drayamichele）

▲火箭22歲榜眼格林的39歲演員女友蜜雪兒。（圖／翻攝自IG／drayamichele）

蜜雪兒日前帶著22歲的兒子Kniko去看格林的比賽，引起了熱議，有球迷直呼，「這非常尷尬，運動員們真的應該停止跟這些風塵女子糾纏。」「22歲和繼父出現在同一句話裡，實在太瘋狂了。」「你沒必要這樣稱呼他(格林)繼父。」還有人完全無法接受，「這實在讓人感到噁心。」

格林進入NBA第4年，本季至今出賽35場，場均能得20分、4.5籃板和2.5助攻，身為火箭絕對主力之一，他幫助休士頓打出23勝12敗，高居西區第2。

▲▼火箭22歲榜眼格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭22歲榜眼格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭格林

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