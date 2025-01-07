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巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)上周與熱火鬧翻，遭到禁賽7場，瞬間成為交易截止前「最大的一條魚」，不過他今(7)日連發多張自己在熱火重訓室的訓練照，他身旁還有邁阿密的助教、球員發展教練及訓練師等，引起關注，昨(6)日才有美國媒體推估，他可能到夏天才會離隊。

正處於3連敗的熱火，目前僅以17勝17敗，排在東區第9，他們在上周宣布開始聆聽關於一哥巴特勒的報價後，顯然已經準備在沒有這位6屆全明星之下爭冠，在交易中尋求一個能夠立刻幫助球隊贏球的回報方案。

▲▼熱火一哥巴特勒分享多張訓練照，身旁圍繞著熱火團隊人員。（圖／翻攝自IG／jimmybutler）

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▲熱火一哥巴特勒分享多張訓練照，身旁圍繞著熱火團隊人員。（圖／翻攝自IG／jimmybutler）

不過《The Athletic》記者維森尼(Sam Vecenie)分析，熱火恐怕很難找到符合他們心意的交易方案，若是無法如願，他們可能會留下巴特勒，到今年夏天再做決定，依循快艇去年夏天「處理」喬治(Paul George)狀況的方式，讓他選擇執行球員選項，再進行交易，不然就讓他跳出合約，放他走。

巴特勒最快要到1月18日對金塊一役，禁賽令才會解除，他是否會在這之前被交易？引起高度關注。

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

這位35歲球星今日在社群媒體上連發多張在卡塞亞中心熱火重訓室的訓練影片和照片，他身旁圍繞著熱火的團隊，包括助理教練格拉納(Octavio De La Grana)、球員發展教練恩迪亞耶(Remy Ndiaye)以及訓練師里瓦斯(Armando Rivas)。

球迷看了紛紛表示，「他要回來了！」「提高交易價值？看看那體型。」「至少他在努力保持專業。」「為什麼他在卡塞亞中心健身時發文？(總裁)萊里(Pat Riley)應該無法忍受這種嘲諷。」

在巴特勒潛在新東家當中，太陽被點名是對他最感興趣的隊伍，另外，傳出灰熊和公鹿也加入搶人行列。被認為可能成為太陽交易籌碼，但有交易否決權的畢爾(Bradley Beal)，在被降為替補後的首戰猛砍25分，賽後被問到交易傳聞，他坦然回應，「如果是這樣，我需要被告知，因為我掌握著主動權。」他強調，「在有人告訴我不同的消息之前，我仍舊會是太陽的一員。」

關鍵字： NBA熱火巴特勒太陽畢爾

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