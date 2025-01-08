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悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

▲▼象魔力。（圖／中信兄弟提供）

▲象魔力。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前兄弟洋投象魔力去年8月底前未納進洋將名單，傳富邦悍將有意網羅，正在洽談合約中。對此富邦悍將僅表示：「新戰力談約進行中。」

象魔力去年因傷復健，僅在一軍出賽1場，9月後持續在二軍出賽到季末，隨後到澳職效力墨爾本王牌隊，已經出賽8場，合計40.1局，防禦率2.68。

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休季期間中信兄弟持續探詢象魔力，不過據了解同時也有其他球隊對他有興趣，富邦悍將提出優渥合約條件洽談。對此，悍將球團表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若完成正式簽約將陸續對外宣布。

羅戈在富邦先發26場，戰績10勝4敗，投了154局，被擊出135支安打，包括7支全壘打，送出156次三振，投出44次四死球，防禦率2.16。羅戈以委內瑞拉國手身分出戰12強賽，總計4場登板，防禦率3.27，投球內容穩定，其中複賽對中華隊先發4局無失分。

新球季洋投布局，目前悍將確定簽下的是古巴左投力亞士（Roenis Elias），並持續洽談羅戈，他已經暫停在冬季聯盟出賽。悍將表示：「羅戈的談約也是持續進行中。」

另一位洋投富藍戈去年表現起伏較大，奪下20次救援成功，但也累計生涯最多的6敗，防禦率2.34。據悉，悍將持續追蹤富藍戈，但其並非優先選擇，前4號洋投應以先發角色為主。

關鍵字： 兄弟富邦悍將外籍球員合約

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