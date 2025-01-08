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「左手重砲」林俊易逆轉挺進大馬賽16強　生涯首勝丹麥好手

▲台北羽球公開賽，林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「左手重砲」林俊易。（資料照／台北羽球公開賽提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

去年收穫2座男單冠軍的「左手重砲」林俊易，今(8)日在超級1000系列馬來西亞公開賽首輪登場，對上他生涯從沒戰勝過的丹麥好手傑姆克(Rasmus Gemke)，鏖戰了58分鐘，以9比21、21比18、21比7逆轉搶下16強門票，也是今日第2位晉級的台灣單打選手。

台灣多位單打好手今日迎來首輪賽事，但從上午出賽的女單許玟琪、白馭珀、宋碩芸，到男單王子維、李佳豪，全部都敗下陣來，直到晚間登場的女單邱品蒨才「開胡」，她以21比11、19比21、21比17擊敗美國勞倫林(Lauren Lam)。

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隨後登場的「左手重砲」、世界第14的林俊易，對上世界第30的丹麥選手傑姆克，過去3次交手，全都由傑姆克取勝。此戰首局，林俊易在2比3後持續被拉開比分，以9比21讓出此局。進入次局，林俊易開局又被打出7比2攻勢，隨後他連趕4分，一路在對手背後追趕，終於在局末扳成18平，並以21比18扳回一城。

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

林俊易延續這股逆轉氣勢，第3局拉出5比0攻勢，一度打出10比1的高潮，一路保持領先，以21比7連趕2局，取得對傑姆克的首勝，也收下16強門票，不過明(9)日16強就要對上日本第8種子奈良岡功大，將是一大挑戰，雙方過去7次對戰，林俊易只贏過1場。

關鍵字： BWF羽球林俊易馬來西亞公開賽

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