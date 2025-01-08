運動雲

>

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

▲▼12強韓國不敵日本。（圖／中華棒協提供）

▲12強韓國。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊12強未進入四強決賽，棒球協會（KBO）正緊鑼密鼓籌備新任國家隊教練團，預計最快本月底就會確定人選。由於柳仲逸的合約已在世界12強賽後到期，加上球隊在國際賽戰績不如預期，KBO將以全新陣容備戰2026年WBC。

KBO總裁許龜淵6日發表新年賀詞時強調，將以提升國家隊競爭力為首要目標。由於韓國隊近期在國際賽事頻遭挫敗，包括東京奧運無法奪牌、2023年WBC遭淘汰，以及去年世界12強賽再次失利，促使協會決定全面改組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《體育京鄉》報導指出，新任國家隊總教練將維持專任制度，以便在今年無國際賽事的空檔，全心觀察韓國職棒賽事，為未來賽事選才。目前已有4至5名非韓職教練或教頭人選，且整體趨向徵召較年輕的指導者。

KBO相關人員透露：「最遲2月就會確定人選，因為台灣將在2月底參加WBC第一輪預賽，我們必須在此之前組建完整教練團，以便提早備戰。」明年WBC韓國隊被編入C組，與捷克、日本、澳洲同組，3月5日開打，而台灣若通過預賽，很可能也會被編入此組。

韓國隊自杭州亞運會後已全面啟動世代交替，雖然在亞運奪金、亞冠賽則是奪亞軍，但12強賽首戰不敵台灣而遭淘汰。韓媒指出，為了重振韓國棒球聲威，新任教練團的組成將是關鍵的第一步。

關鍵字： 棒球韓國國家隊教練KBO

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

4強門票難產中！台體呂昱廷完封勝　中斷國體12連勝

4強門票難產中！台體呂昱廷完封勝　中斷國體12連勝

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

高中木聯／昔捕手變王牌　陳漢宇百球14K完封率秀峰晉級

高中木聯／昔捕手變王牌　陳漢宇百球14K完封率秀峰晉級

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

2屆奧運金牌安賽龍新年大爆冷！　0比2不敵李卓耀止步首輪

2屆奧運金牌安賽龍新年大爆冷！　0比2不敵李卓耀止步首輪

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

4強門票難產中！台體呂昱廷完封勝　中斷國體12連勝

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2洋投大補強！「賓士哥」確定加盟統一獅

3火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

4羨慕台灣！韓國隊新星：一開始黑馬

5國體12連勝中斷　台體呂昱廷完封勝

最新新聞

1韓國改組教練團備戰2026WBC　最快月底確定新主帥

2國體12連勝中斷　台體呂昱廷完封勝

3陳漢宇百球14K完封率秀峰晉級

4巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議

5火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366