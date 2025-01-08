Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

▲12強韓國。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊12強未進入四強決賽，棒球協會（KBO）正緊鑼密鼓籌備新任國家隊教練團，預計最快本月底就會確定人選。由於柳仲逸的合約已在世界12強賽後到期，加上球隊在國際賽戰績不如預期，KBO將以全新陣容備戰2026年WBC。

KBO總裁許龜淵6日發表新年賀詞時強調，將以提升國家隊競爭力為首要目標。由於韓國隊近期在國際賽事頻遭挫敗，包括東京奧運無法奪牌、2023年WBC遭淘汰，以及去年世界12強賽再次失利，促使協會決定全面改組。

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《體育京鄉》報導指出，新任國家隊總教練將維持專任制度，以便在今年無國際賽事的空檔，全心觀察韓國職棒賽事，為未來賽事選才。目前已有4至5名非韓職教練或教頭人選，且整體趨向徵召較年輕的指導者。

KBO相關人員透露：「最遲2月就會確定人選，因為台灣將在2月底參加WBC第一輪預賽，我們必須在此之前組建完整教練團，以便提早備戰。」明年WBC韓國隊被編入C組，與捷克、日本、澳洲同組，3月5日開打，而台灣若通過預賽，很可能也會被編入此組。

韓國隊自杭州亞運會後已全面啟動世代交替，雖然在亞運奪金、亞冠賽則是奪亞軍，但12強賽首戰不敵台灣而遭淘汰。韓媒指出，為了重振韓國棒球聲威，新任教練團的組成將是關鍵的第一步。