運動雲

>

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

▲▼樂天桃猿教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿今日公布2025年教練團名單，由日籍總教練古久保健二續任領軍，最大變動是陳彥夆接任二軍總教練，而原二軍總教練曾豪駒則轉任一軍首席兼打擊教練。球團將於1月12日展開重訓營，2月2日在嘉義縣立棒球場正式春訓。

球團表示，陳彥夆在La New熊時期擁有豐富球員經驗，退役後也持續在桃猿隊擔任教練，對球隊事務相當熟悉，期待他能在二軍培育優秀新秀。曾豪駒轉任一軍首席兼打擊教練，將憑藉其豐富執教經驗，協助古久保總教練調度戰術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手教練方面，川岸強從二軍升任一軍，他在二軍時期培養投手有顯著實績，期待延續這份成功。陳瑞振則轉任守備統籌教練，督導一、二軍守備訓練，二軍守備教練翁克堯則升任一軍，協助鄭兆行教練。

二軍戰力也有新增補，去年加盟的吳桀睿將以球員兼任打擊教練身分出發，另聘請蔡成賢為助理打擊教練，陸康其為體能教練。日籍運動表現教練広瀬大輔因表現獲好評，將續任相同職務。

球團也宣布與原一軍投手教練許銘傑、打擊教練鍾承祐及二軍體能教練洪聖欽合約到期不續約，感謝他們的付出與貢獻，也祝福未來發展順遂。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

悍將網羅前兄弟象魔力？球團回應：洋將戰力包含羅戈持續談約中

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

4張峻瑋與軟銀一指尬球速

5富邦網羅前兄弟象魔力？球團回應了

最新新聞

1台灣辦拔河世錦賽恐跳票？北市願協助

2斥資3.5億　虎科大將有雲林籃球館

3PLG鋼鐵人4將　雄中開賽後演唱會

4勇士信心危機　上籃、罰球表現墊底

5布克砍39分無用　黃蜂球3弟射下太陽

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366