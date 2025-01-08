桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

▲樂天桃猿教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿今日公布2025年教練團名單，由日籍總教練古久保健二續任領軍，最大變動是陳彥夆接任二軍總教練，而原二軍總教練曾豪駒則轉任一軍首席兼打擊教練。球團將於1月12日展開重訓營，2月2日在嘉義縣立棒球場正式春訓。

球團表示，陳彥夆在La New熊時期擁有豐富球員經驗，退役後也持續在桃猿隊擔任教練，對球隊事務相當熟悉，期待他能在二軍培育優秀新秀。曾豪駒轉任一軍首席兼打擊教練，將憑藉其豐富執教經驗，協助古久保總教練調度戰術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手教練方面，川岸強從二軍升任一軍，他在二軍時期培養投手有顯著實績，期待延續這份成功。陳瑞振則轉任守備統籌教練，督導一、二軍守備訓練，二軍守備教練翁克堯則升任一軍，協助鄭兆行教練。

二軍戰力也有新增補，去年加盟的吳桀睿將以球員兼任打擊教練身分出發，另聘請蔡成賢為助理打擊教練，陸康其為體能教練。日籍運動表現教練広瀬大輔因表現獲好評，將續任相同職務。

球團也宣布與原一軍投手教練許銘傑、打擊教練鍾承祐及二軍體能教練洪聖欽合約到期不續約，感謝他們的付出與貢獻，也祝福未來發展順遂。