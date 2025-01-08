快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

Our hearts are heavy tonight as we mourn the passing of former Oriole, Brian Matusz.



A staple in our clubhouse from 2009-2016, Brian was beloved throughout Birdland, and his passion for baseball and our community was unmatched. He dedicated his time to connecting with any fan he… pic.twitter.com/wNN3WkO8l4 — Baltimore Orioles (@Orioles) January 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

美國大聯盟今(8)日傳出一個令人悲傷的消息，台灣旅美好手陳偉殷過去在金鶯的隊友馬杜茲(Brian Matusz)驚傳過世，享年37歲，他原本將在2月11日迎來38歲生日。關於他去世的原因，目前尚不清楚，但社群媒體上已經湧現對這位投手的悼念。

根據《MASN》的報導，前巴爾的摩金鶯和芝加哥小熊的投手馬杜茲當地時間今早不幸過世，來不及度過38歲生日。馬杜茲是科羅拉多州大章克申市的本地人，在亞利桑那州完成了高中棒球生涯，是大聯盟2008年選秀會第4順位新秀，2009年8月4日首次登上大聯盟舞台。

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▲陳偉殷前金鶯隊友馬杜茲驚傳過世。（圖／達志影像／美聯社）

儘管馬杜茲最初以先發投手的身份出道，但由於前期表現不佳，金鶯隊將這位左投轉為牛棚投手。馬杜茲最終在2013年至2015年期間成為巴爾的摩的中繼投手，並在2016年結束了他在小熊隊的職業生涯。

馬杜茲職業生涯共出賽280場（其中69場先發），戰績27勝41負，平均自責分率4.92。他曾隨巴爾的摩參加2012年和2014年的季後賽，並在2019年最後一次在墨西哥代表長島鴨隊出賽。

前金鶯首輪球員霍布古德(Matt Hobgood)在社群媒體X上哀悼，「剛剛聽到馬杜茲今天早上去世的消息，這太糟糕了……他是我在09年簽約後第一個打電話給我的人之一。他特地打電話來鼓勵我，祝我職業生涯順利，這對我一直意義重大。安息吧，我的朋友。」