運動雲

>

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

記者游郁香／綜合報導

美國大聯盟今(8)日傳出一個令人悲傷的消息，台灣旅美好手陳偉殷過去在金鶯的隊友馬杜茲(Brian Matusz)驚傳過世，享年37歲，他原本將在2月11日迎來38歲生日。關於他去世的原因，目前尚不清楚，但社群媒體上已經湧現對這位投手的悼念。

根據《MASN》的報導，前巴爾的摩金鶯和芝加哥小熊的投手馬杜茲當地時間今早不幸過世，來不及度過38歲生日。馬杜茲是科羅拉多州大章克申市的本地人，在亞利桑那州完成了高中棒球生涯，是大聯盟2008年選秀會第4順位新秀，2009年8月4日首次登上大聯盟舞台。

▲▼陳偉殷前金鶯隊友馬杜茲驚傳過世。（圖／達志影像／美聯社））

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳偉殷前金鶯隊友馬杜茲驚傳過世。（圖／達志影像／美聯社）

儘管馬杜茲最初以先發投手的身份出道，但由於前期表現不佳，金鶯隊將這位左投轉為牛棚投手。馬杜茲最終在2013年至2015年期間成為巴爾的摩的中繼投手，並在2016年結束了他在小熊隊的職業生涯。

馬杜茲職業生涯共出賽280場（其中69場先發），戰績27勝41負，平均自責分率4.92。他曾隨巴爾的摩參加2012年和2014年的季後賽，並在2019年最後一次在墨西哥代表長島鴨隊出賽。

前金鶯首輪球員霍布古德(Matt Hobgood)在社群媒體X上哀悼，「剛剛聽到馬杜茲今天早上去世的消息，這太糟糕了……他是我在09年簽約後第一個打電話給我的人之一。他特地打電話來鼓勵我，祝我職業生涯順利，這對我一直意義重大。安息吧，我的朋友。」

關鍵字： 大聯盟MLB陳偉殷馬杜茲Brian Matusz巴爾的摩金鶯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3張峻瑋與軟銀一指尬球速

4詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

5火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

最新新聞

1樂天女孩支猿　盧峻翔將成PLG總得分王

2張峻瑋捐35雙球鞋助母校卑南國中

3海神楓狂神追擊主題周　11日起登場

4菊池雄星醉倒　美網：威士忌順口

5PLG真一哥　盧峻翔5度奪單月MVP

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366