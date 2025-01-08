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「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹隊新人團體自主訓練7日在福岡縣筑後市展開，台灣「火球男」張峻瑋與今年選秀會狀元村上泰斗的「飆速對決」成為焦點，兩人在傳接球練習中從原本輕鬆的節奏，逐漸演變成飆速戰，球速一路上升到時速約130公里，令球團工作人員都看得目不轉睛。

據日媒報導，今年僅17歲的村上泰斗來自神戶弘陵高中，展現強烈求勝心，在50公尺衝刺訓練中跑出5.7秒的好成績，連連擊敗以腳程見長的選秀次輪新秀庄子雄大。與19歲的張峻瑋相遇時，兩人先是相互觀察，在傳接球練習中漸漸加大投球力道，最後變成飆速較勁。

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村上泰斗苦笑表示：「本來想輕輕投，但隨著距離拉近，不由自主地加強了力度。」他也觀察到張峻瑋獨特的投球特點：「球路和日本投手不同，變化球的軌跡也很特別，希望能借鏡參考。」

去年11月以育成球員身分加盟軟銀的張峻瑋，曾在U23世界盃代表台灣出賽，最快球速達157公里，雖非選秀入團選手，但球團安排他與新秀們一同訓練。這場台日新秀的較勁，展現兩人積極向上的拚勁，也為春訓增添話題。

村上泰斗原本是捕手出身，高中時期改練投手，習慣透過觀察職業投手影片來精進技術。他表示：「目前最重要的是讓身體適應職業選手的水準，雖然只有一個月準備時間，但會繼續努力。」

關鍵字： 火球男張峻瑋福岡軟銀新秀飆速對決

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