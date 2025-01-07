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啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，夢想家林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹主控高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹4日作客福爾摩沙夢想家，雙方一路激戰進入延長賽，最終以117比111贏球，喜迎近期3連勝。然而，其中球員高錦瑋在罰球時，啦啦隊卻大唱89抖音歌《愛你真的梅辦法》干擾，卻因為歌詞嘲諷單親媽媽而被網友炎上，事後夢想家球團也發文道歉。

夢想家啦啦隊Formosa Sexy於4日的比賽中，大唱現在小孩的偶像「89教科書」的抖音歌《愛你真的梅辦法》，歌詞寫道「愛你真的沒辦法、5678單親媽媽、帕拉梅拉」、「不會進」等，最終高錦瑋罰球沒進後。

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據了解，現年24歲的高錦瑋，從小在花蓮家扶中心長大，從小接觸籃球並接受善牧基金會資助，才一路往夢想前進，並於2018年入選U18亞青男籃賽中華台北代表隊、2023年入選2021年世大運男籃賽中華台北代表隊、2023年與台啤雲豹簽約。

網友看完紛紛留言，「高錦瑋是家扶中心的小孩，這樣人身攻擊，水準真的是低落」、「我從小就是單親，單親媽媽怎麼了嗎？太鄙視了吧！那首芭樂歌可以不要跟著落井下石嗎」、「現在的單親媽媽跟以前的是完全不同的東西」、「這就是你各位的職籃啊」、「超級沒禮貌」、「就說抖音不要看太多了吧」。

對此，夢想家球團7日發出道歉聲明表示，針對Formosa Sexy 於1/4 對戰桃園台啤永豐雲豹賽事，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不佳，深感抱歉。

夢想家球團表示，女孩已進行深刻的反省，未來也將會更加留意自身的言行舉止，嚴謹自律。球團也會更加嚴格進行督導之責，給予女孩更多的教育訓練並加強管理。懇請各位球迷朋友給予女孩改進的機會，再次感謝各位球迷朋友的指教與建議。

#球團公告 針對Formosa Sexy 於1/4 對戰桃園台啤永豐雲豹賽事，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不佳，深感抱歉。 　 女孩已進行深刻的反省，未來也將會更加留意自身的言行舉止，嚴謹自律。球團也會更加嚴格進行督導之責，給予女孩更多的教育訓練並加強管理。懇請各位球迷朋友給予女孩改進的機會，再次感謝各位球迷朋友的指教與建議！

Formosa Dreamers 福爾摩沙夢想家發佈於 2025年1月7日 星期二

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關鍵字： 啦啦隊福爾摩沙夢想家球賽爭議社交媒體道歉

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