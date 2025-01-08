NBA史上第7狂！「鷹王」楊恩49呎超遠絕殺　還繳雙20數據

記者游郁香／綜合報導

老鷹一哥楊恩(Trae Young)今(8)日對爵士一役，再次展示他「關鍵先生」的身手，在猶他控衛塞克斯頓(Collin Sexton)終場前4秒砍進25呎三分，扳平了比數後，他隨即在半場出手一記49呎的超遠投籃，並且不可思議地命中，這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球，率隊以124比121帶走勝利。

3連敗的老鷹今日到西區倒數第2的爵士主場踢館，兩隊打出一場激烈拉鋸戰，直到最後一刻才分出勝負。亞特蘭大靠著一哥楊恩的兩罰，在最後8.1秒保有3分領先，未料爵士控衛塞克斯頓在左側45度角砍進一記高難度的三分球，將比數扳成121平，滿場猶他球迷欣喜若狂。

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▲老鷹一哥楊恩飆進49呎超遠絕殺。（圖／達志影像／美聯社，下同）

不過主場球迷開心不到4秒，「鷹王」楊恩在終場前2.9秒運球後，果斷在半場出手一記49呎超遠Logo shot，並且精準命中這記致勝投籃，率隊以124比121戲劇性帶走勝利。

根據統計，這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球，目前最遠的紀錄是61呎，楊恩的這記投籃將被列入他個人生涯「高光」。值得一提的是，楊恩此戰還繳出生涯第4度的「雙20」演出，其中3次都出現在本季，他攻下24分、20助攻，三分10投3中，其中一顆是價值連城的致勝球。

"I GOT HIS SHOE!" ????



This young fan was ECSTATIC after being gifted one of Trae Young's shoes following Trae's #TissotBuzzerBeater ???? https://t.co/lkcFDqnQXM pic.twitter.com/P8hUQakZpo — NBA (@NBA) January 8, 2025

楊恩賽後開心表示，「我只是很高興，我有機會為我們贏得比賽。」他也把腳上的戰靴脫下來，送給場邊一名小球迷，這個幸運的小朋友興高采烈地高喊，「我拿到他的球鞋了！」