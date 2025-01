NBA史上第7狂！「鷹王」楊恩49呎超遠絕殺　還繳雙20數據

UNBELIEVABLE SHOT FROM TRAE YOUNG... GAME-WINNER FROM BEYOND HALFCOURT! #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/f5sWGEplNx

記者游郁香/綜合報導

老鷹一哥楊恩(Trae Young)今(8)日對爵士一役,再次展示他「關鍵先生」的身手,在猶他控衛塞克斯頓(Collin Sexton)終場前4秒砍進25呎三分,扳平了比數後,他隨即在半場出手一記49呎的超遠投籃,並且不可思議地命中,這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球,率隊以124比121帶走勝利。

3連敗的老鷹今日到西區倒數第2的爵士主場踢館,兩隊打出一場激烈拉鋸戰,直到最後一刻才分出勝負。亞特蘭大靠著一哥楊恩的兩罰,在最後8.1秒保有3分領先,未料爵士控衛塞克斯頓在左側45度角砍進一記高難度的三分球,將比數扳成121平,滿場猶他球迷欣喜若狂。

▲老鷹一哥楊恩飆進49呎超遠絕殺。(圖/達志影像/美聯社,下同)

不過主場球迷開心不到4秒,「鷹王」楊恩在終場前2.9秒運球後,果斷在半場出手一記49呎超遠Logo shot,並且精準命中這記致勝投籃,率隊以124比121戲劇性帶走勝利。

根據統計,這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球,目前最遠的紀錄是61呎,楊恩的這記投籃將被列入他個人生涯「高光」。值得一提的是,楊恩此戰還繳出生涯第4度的「雙20」演出,其中3次都出現在本季,他攻下24分、20助攻,三分10投3中,其中一顆是價值連城的致勝球。

