運動雲

>

NBA史上第7狂！「鷹王」楊恩49呎超遠絕殺　還繳雙20數據

記者游郁香／綜合報導

老鷹一哥楊恩(Trae Young)今(8)日對爵士一役，再次展示他「關鍵先生」的身手，在猶他控衛塞克斯頓(Collin Sexton)終場前4秒砍進25呎三分，扳平了比數後，他隨即在半場出手一記49呎的超遠投籃，並且不可思議地命中，這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球，率隊以124比121帶走勝利。

3連敗的老鷹今日到西區倒數第2的爵士主場踢館，兩隊打出一場激烈拉鋸戰，直到最後一刻才分出勝負。亞特蘭大靠著一哥楊恩的兩罰，在最後8.1秒保有3分領先，未料爵士控衛塞克斯頓在左側45度角砍進一記高難度的三分球，將比數扳成121平，滿場猶他球迷欣喜若狂。

▲▼老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老鷹一哥楊恩飆進49呎超遠絕殺。（圖／達志影像／美聯社，下同）

不過主場球迷開心不到4秒，「鷹王」楊恩在終場前2.9秒運球後，果斷在半場出手一記49呎超遠Logo shot，並且精準命中這記致勝投籃，率隊以124比121戲劇性帶走勝利。

根據統計，這是NBA史上第7遠的壓哨絕殺球，目前最遠的紀錄是61呎，楊恩的這記投籃將被列入他個人生涯「高光」。值得一提的是，楊恩此戰還繳出生涯第4度的「雙20」演出，其中3次都出現在本季，他攻下24分、20助攻，三分10投3中，其中一顆是價值連城的致勝球。

楊恩賽後開心表示，「我只是很高興，我有機會為我們贏得比賽。」他也把腳上的戰靴脫下來，送給場邊一名小球迷，這個幸運的小朋友興高采烈地高喊，「我拿到他的球鞋了！」

▲▼老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹楊恩Trae Young

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

巴特勒發「熱火團隊幫訓練照」引熱議　畢爾：我仍是太陽球員

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

悍將喊卡！力亞士多明尼加不出賽當地球迷震怒　預計2月抵台

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3張峻瑋與軟銀一指尬球速

4詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

5火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

最新新聞

1桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

2桃猿吳桀睿轉任教練不放棄當球員

3曾俊欣無緣澳網正賽　返台備戰台維斯盃

4日媒專訪林家正　曝有意打日職

5柯瑞生涯首次連2場0助攻　球迷抱屈

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366