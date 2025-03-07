WBC官方海報「沒台灣」引熱議　中華隊恐連打4天還要「晚接午」

▲2026經典賽官方海報。（圖／翻攝自X／World Baseball Classic）
記者游郁香／綜合報導
在中國隊3連敗遭淘汰後，中華隊預計進入明年世界棒球經典賽（WBC）C組，目前正式賽程尚未出爐，不過在未公開的「Gameday」行程中，C組中從資格賽晉級的隊伍將是組內唯一需要連打4天，還面臨「晚接午」的嚴峻考驗。
|日期
|比賽編號
|隊伍1
|隊伍2
|03/05/2026
|比賽1
|資格賽隊伍
|澳洲
|03/05/2026
|比賽2
|捷克
|韓國
|03/06/2026
|比賽3
|澳洲
|捷克
|03/06/2026
|比賽4
|日本
|資格賽隊伍
|03/07/2026
|比賽5
|資格賽隊伍
|捷克
|03/07/2026
|比賽6
|韓國
|日本
|03/08/2026
|比賽7
|資格賽隊伍
|韓國
|03/08/2026
|比賽8
|澳洲
|日本
|03/09/2026
|比賽9
|韓國
|澳洲
|03/10/2026
|比賽10
|捷克
|日本
▲尚未正式公開的2026經典賽C組賽程。
經典賽預賽分組採地緣關係，若中國晉級，原本可能與中華隊同組。但隨著中國3連敗遭淘汰，中華隊預計進入C組，同組對手包括日本、韓國、澳洲與捷克。中華隊將在明年3月重返東京巨蛋，有望與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本隊的大聯盟巨星強投交手。
|日期
|時間
|隊伍1
|隊伍2
|03/05/2026
|11:00 AM
|中華隊
|澳洲
|03/06/2026
|06:00 PM
|中華隊
|日本
|03/07/2026
|11:00 AM
|中華隊
|捷克
|03/08/2026
|11:00 AM
|中華隊
|韓國
▲中華隊明年經典賽預計連打4天。
根據官方尚未公開的「Gameday」賽程，C組中資格賽晉級的隊伍，3月5日上午11點對澳洲、6日晚間6點對日本、7日上午11點對捷克、8日上午11點對韓國，是組內唯一需要連4天出賽的球隊，且6日晚間打完日本隊後，隔天中午又要打捷克，面臨「晚接午」的嚴峻考驗。
WBC官方昨（6）日分享了2026經典賽倒數1年的海報，「二刀流」巨星大谷翔平佔據C位，他的道奇隊友山本由伸、代表美國隊的貝茲（Mookie Betts），多明尼加索托（Juan Soto）和羅里格茲（Julio Rodríguez）等球星也都出現在海報上。
有台灣球迷看了表示，「去年12強複賽海報沒有Team Taiwan ，這張倒數經典賽正賽的海報也沒有 Team Taiwan，準備要再幹一次大事了嗎？」不過也有其他人淡定地說，「沒有中華隊／台灣隊是正常的，畢竟是從資格賽打上來的。」「還有很多國沒在裡面，不要太走心。」
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