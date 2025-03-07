WBC官方海報「沒台灣」引熱議　中華隊恐連打4天還要「晚接午」

▲2026經典賽官方海報。（圖／翻攝自X／World Baseball Classic）

記者游郁香／綜合報導

在中國隊3連敗遭淘汰後，中華隊預計進入明年世界棒球經典賽（WBC）C組，目前正式賽程尚未出爐，不過在未公開的「Gameday」行程中，C組中從資格賽晉級的隊伍將是組內唯一需要連打4天，還面臨「晚接午」的嚴峻考驗。

日期 比賽編號 隊伍1 隊伍2 03/05/2026 比賽1 資格賽隊伍 澳洲 03/05/2026 比賽2 捷克 韓國 03/06/2026 比賽3 澳洲 捷克 03/06/2026 比賽4 日本 資格賽隊伍 03/07/2026 比賽5 資格賽隊伍 捷克 03/07/2026 比賽6 韓國 日本 03/08/2026 比賽7 資格賽隊伍 韓國 03/08/2026 比賽8 澳洲 日本 03/09/2026 比賽9 韓國 澳洲 03/10/2026 比賽10 捷克 日本

▲尚未正式公開的2026經典賽C組賽程。

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經典賽預賽分組採地緣關係，若中國晉級，原本可能與中華隊同組。但隨著中國3連敗遭淘汰，中華隊預計進入C組，同組對手包括日本、韓國、澳洲與捷克。中華隊將在明年3月重返東京巨蛋，有望與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本隊的大聯盟巨星強投交手。

日期 時間 隊伍1 隊伍2 03/05/2026 11:00 AM 中華隊 澳洲 03/06/2026 06:00 PM 中華隊 日本 03/07/2026 11:00 AM 中華隊 捷克 03/08/2026 11:00 AM 中華隊 韓國

▲中華隊明年經典賽預計連打4天。

根據官方尚未公開的「Gameday」賽程，C組中資格賽晉級的隊伍，3月5日上午11點對澳洲、6日晚間6點對日本、7日上午11點對捷克、8日上午11點對韓國，是組內唯一需要連4天出賽的球隊，且6日晚間打完日本隊後，隔天中午又要打捷克，面臨「晚接午」的嚴峻考驗。

WBC官方昨（6）日分享了2026經典賽倒數1年的海報，「二刀流」巨星大谷翔平佔據C位，他的道奇隊友山本由伸、代表美國隊的貝茲（Mookie Betts），多明尼加索托（Juan Soto）和羅里格茲（Julio Rodríguez）等球星也都出現在海報上。

有台灣球迷看了表示，「去年12強複賽海報沒有Team Taiwan ，這張倒數經典賽正賽的海報也沒有 Team Taiwan，準備要再幹一次大事了嗎？」不過也有其他人淡定地說，「沒有中華隊／台灣隊是正常的，畢竟是從資格賽打上來的。」「還有很多國沒在裡面，不要太走心。」