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33歲NBA中鋒雷納德宣布退休　發表反猶太言論重創生涯

記者游郁香／綜合報導

生涯前7季都是拓荒者主要輪替中鋒的雷納德（Meyers Leonard），因為2021年在直播中發表反猶太歧視言論引發爭議，遭到熱火禁賽並釋出，直到2023年才再次重返NBA加盟公鹿，但未能獲得長期合約，就此消失在籃球最高殿堂，這位33歲長人今（3）日在社群媒體上宣布退休，結束10年生涯。

自2023年季後賽首輪代表公鹿出賽後，雷納德就沒再回過NBA。他今日在Instagram上發文，感性回顧自己的NBA旅程，並透露決定退休的真正原因，「我的身體替我做了決定。」

▲▼33歲NBA中鋒雷納德宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

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▲33歲NBA中鋒雷納德宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

「我在密爾瓦基度過了最後一個賽季後，就知道自己無法再打球了。」雷納德表示，他原本打算不對外宣布退役，「我想人們會隨著時間的推移自然理解我的離開。但我逐漸意識到，雖然我的身體告訴我該停下來了，但我的內心仍然不願放下。」

在遠離賽場的期間，雷納德開始學習歌唱與創作音樂，這讓他有機會重新審視籃球帶給他的一切，以及人生中每一個告別如何開啟新的篇章。他回顧自己從小鎮離開，前往伊利諾大學打球的經歷，並感謝這段旅程讓他遇見了生命中的摯愛。

「離開大學，進入NBA，讓我有能力照顧我的家人。」雷納德寫道，「離開波特蘭，前往邁阿密，讓我有機會打進總決賽，打出我職業生涯中最好的籃球。」

▲▼33歲NBA中鋒雷納德宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德因為發表反猶太言論重創NBA生涯。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德在2012年NBA選秀首輪第11順位被拓荒者選中，效力7個賽季後，2019年被交易至熱火，2020年隨隊打進NBA總冠軍賽。然而，2021年，他在直播中使用反猶太歧視言論引發爭議，被熱火禁賽，最終遭到交易與釋出，導致NBA生涯一度中斷。經過將近兩年的休養與學習，他在2023年短暫效力公鹿，但未能獲得長期合約，就此淡出NBA賽場。

如今，雷納德選擇正式告別NBA，將重心放在家庭上，「現在，離開NBA帶給我這輩子最偉大的祝福，有機會成為一位好父親，一個我從未擁有過的父親，可以每天晚上陪著我美麗的妻子入睡，並與生命中最重要的人共度時光。」

▲▼33歲NBA中鋒雷納德宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德發文宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德也特別向所有支持過他的人表達感謝，「這首歌是獻給籃球、球迷、隊友、家人、球隊，還有所有相信過來自伊利諾州羅賓遜小鎮的年輕人的人。我愛你們，感謝你們的支持，這比你們所能想像的還要多。敬下一個篇章！」

雷納德在NBA征戰10季，共出賽447場，繳出場均5.6分、3.9籃板，投籃命中率48%，三分球命中率39%，總薪資收入超過6000萬美元，符合領取NBA終身退休金資格。

關鍵字： NBA雷納德Meyers Leonard公鹿熱火拓荒者

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