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樂天女孩穿上新表演服華麗登場！韓援三本柱首次亮相引爆話題

記者王真魚／綜合報導

樂天女孩全新陣容來了！7日上午樂天女孩在開季記者會上閃亮登場，女孩們穿上由知名設計師APUJAN打造的全新亮片表演服，一字排開瞬間成為全場焦點。其中最引人注目的莫過於三位韓國新夥伴—廉世彬、禹洙漢、河智媛的首次公開亮相。對於加入後首次出席公開活動，

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 廉世彬、 河智媛 、禹洙漢 。（圖／記者湯興漢攝）

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河智媛笑說：「原本擔心文化差異，讓我有一點緊張，不過當看到熱情的粉絲時，緊張感瞬間一掃而空。」現場氣氛熱烈非凡。 樂天女孩於7日舉行開季記者會，29位女孩齊聚一堂（其中岱縈因出國工作缺席），展現滿滿的熱情與魅力。活動中，女孩們不僅帶來由舞蹈總監筱晴精心編排的全新應援舞蹈，還揭曉了由全體女孩票選出爐的新任隊長—曲曲，以及特級副隊長筠熹。

隊長曲曲興奮地表示：「有了新的韓援加入，我們女孩湊齊了三個國籍的風格，又有舞蹈總監、副總監，舞蹈表演魅力的部分相信今年會讓人有耳目一新的視覺享受！近期因為國家隊的好表現推動下，讓整個棒球運動的環境、話題又更上一層樓，相信今年球季會吸引更多球迷進場支持中華職棒，我們樂天女孩一定會更努力，同時我也會隨時提醒女孩們把細節做到最好，將最好的一面，展現給進場的每一位球迷朋友！」

特級副隊長筠熹說道：「擔任特級副隊長對自己來說意義重大，今年特級長兼職副隊長，因為會一點點日文的關係，所以在海外能夠快速的溝通女孩遇到的問題以及突發狀況，也希望這個新的特級副隊長的職稱跟我們新加入的韓援們，能夠帶給大家一個新的氣象。」

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲廉世彬。（圖／記者湯興漢攝）

今年新加入的樂天女孩彭彭、笑笑也以甜美形象登場，而三位韓援廉世彬、禹洙漢、河智媛更被譽為「樂天三本柱」，首次合體亮相便成為話題焦點。

聊起為台灣應援所做的準備，廉世彬笑說：「台灣的應援歌曲比韓國多很多，所以很努力背和練習。並且正在學習中文，希望跟大家溝通順利。」

河智媛則分享：「雖然台灣韓國兩邊跑，但在移動過程中，還是會努力找空檔看影片練習應援舞。」而禹洙漢則充滿期待地表示：「回到最初想要努力應援的心，對一切都覺得非常期待！」 2025年樂天女孩的全新的亮片表演服由知名時裝設計師APUJAN設計，延續樂天紅的經典色調，結合樂天女孩的活力與自信，打造出兼具運動與時尚感的全新服裝。

APUJAN透露，設計時特別考慮到樂天女孩的舞蹈習慣，在細節上例如褲裙設計、亮面內側以柔軟的材質包覆，並選用延展性更高、更輕薄的彈性針織布料，以樂天紅與白色拼接，呈現出既動感又時尚的全新風格。 樂天女孩的全新陣容與造型，無疑為2025年春季的盛會增添了更多期待與亮點。粉絲們已經迫不及待，想要一睹這場視覺與感官的雙重盛宴！

▲▼2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援廉世彬、禹洙漢、河智媛首度合體。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025樂天女孩開季記者會，韓籍外援河智媛。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 樂天女孩開季記者會APUJAN新夥伴亮片表演服

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