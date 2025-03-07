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台灣黃金世代來臨　李灝宇、林昱珉等8人擠進MLB農場排名前30

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊12強賽王牌投手林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》近日更新各隊2025年農場新秀排名，台灣共有8位好手擠進前30名，其中李灝宇在底特律老虎的新秀排名高居第8，台灣12強賽王牌投手林昱珉在響尾蛇農場名列第11，效力匹茲堡海盜的鄭宗哲則排在第17，3人都很有機會在今年登上大聯盟。

球員 球隊 排名
李灝宇 底特律老虎 第8名
林昱珉 亞利桑那響尾蛇 第11名
林振瑋 聖路易紅雀隊 第13名
林盛恩 辛辛那提紅人 第16名
柯敬賢 洛杉磯道奇 第16名
鄭宗哲 匹茲堡海盜 第17名
潘文輝 費城費城人 第19名
莊陳仲敖 奧克蘭運動家 第30名

李灝宇在老虎隊的農場新秀排名高居第8，顯示出球團對他的期待。他2021年以57萬美元簽約加盟費城費城人隊，並於2023年交易大限時被送往老虎隊，成為內野未來戰力之一。他的打擊選球能力、潛在的爆發力以及靈活的速度組合，正是老虎尋找的打者特質。

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▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇。（圖／截自brossports_officia IG）

儘管存在傷病隱憂，過去2年他接連遭逢小腿與背部拉傷，不過李灝宇年僅22歲，具備進一步成長的空間，有望成為老虎隊一大驚奇。2025年，他將挑戰3A托萊多泥母雞隊，這將是他職業生涯最重要的測試。

▲▼亞利桑那秋季聯盟回顧林昱珉今年表現。（圖／X:MLB`s Arizona Fall League）

▲亞利桑那秋季聯盟回顧林昱珉今年表現。（圖／X:MLB's Arizona Fall League）

去年中華隊12強賽王牌投手林昱珉，在響尾蛇農場排名第11名。球探特別給予他的變速球60分的高分評價，這也成為他在美國發展職業生涯的最大武器。控球評價則為50分，代表他的穩定性尚可，但仍需持續提升來應對更高層級的打者。雖然他的球速未達大聯盟等級的強勢水準，透過優異的變化球深度與穩定的控球，仍然具備作為先發投手的可能性。

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

「火球男」林振瑋則在紅雀農場排名第13，他擁有頂級速球，是2024年棕櫚灘唯一一位球速突破100mph（約161km）的投手，全季達到3位數球速12次，最高球速來到101mph（約163km）（5月25日測得）。而變速球（86-89 mph）是他真正的武器，數據顯示，當打者面對他的變速球時，揮棒落空率高達50.8%。

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

「二刀流」林盛恩在紅人農場排名第16名，他的速球球速已經來到 90 英里初段，最快可達 97 英里（約156公里），並且因為球質優異，被認為是具有平均以上水準的武器。最令人驚豔的是，林盛恩身為野手時展現出的運動能力，幫助他在投手丘上能夠輕鬆複製動作、穩定控球，這對於投打兼修的球員來說極為重要。

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會，右為平鎮高中校長許唐敏。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

強打柯敬賢在道奇農場排名第16，道奇隊太平洋區球探總監狄波（Jon Deeble）甚至將他與前道奇明星貝林傑（Cody Bellinger）相提並論，展現球團對他的高度期待。

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

效力於匹茲堡海盜的鄭宗哲，在球隊農場排名中位居第17。他在2019年以30萬美元加盟海盜隊，但因疫情影響，直到2021年才正式展開職業生涯。自此之後，他的發展速度迅速提升，憑藉優異的防守與跑壘能力逐步晉級。他的防守與速度已達到大聯盟等級，關鍵在於他是否能夠維持穩定的打擊能力，讓自己成為每日先發的游擊手。

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

去年11月接受肘部韌帶重建手術的潘文輝，確定2025年整季報銷，不過他仍在費城人農場名列第19。他擁有未來站穩大聯盟牛棚的強大球威，根據數據分析公司Synergy的統計，他的速球均速達96.7mph（約156km），最快球速甚至達到99mph（約159km），展現極強的火球能力；他的指叉球更是大聯盟等級的決勝球，這顆變化球具有極低的旋轉率，使打者極難掌握，2024年的揮空率高達63%，成為他手中的終結武器。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

在本屆經典賽資格賽附加賽扛先發的莊陳仲敖，則在運動家農場排名第30，他主要依賴四縫線速球，最快可達95英里（約153公里），但通常維持在90-93英里。他還擁有一顆約80英里的指叉球，具有很好的下墜效果。他的變化球種還包括滑球、曲球以及變速球，達到55分的球探評價。

關鍵字： 大聯盟MLB農場排名李灝宇林昱珉鄭宗哲

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