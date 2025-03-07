K湯轉投獨行俠「上車不成變車長」　父親不甘心：彷彿被困在煉獄

▲湯普森休賽季加盟獨行俠，本來期待與唐西奇、厄文一同爭冠，如今夢碎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠在交易走唐西奇（Luka Doncic）後，彷彿陷入受詛咒的傷病地獄。先是戴維斯（Anthony Davis）領銜的中鋒群全數倒下，接著精神領袖厄文（Kyrie Irving）又因膝傷整季報銷。去年休賽季選擇加盟獨行俠，期待「上車」爭冠的湯普森（Klay Thompson），如今卻意外成了獨行俠的「車長」，讓他的父親感嘆，兒子現在彷彿被困在煉獄之中。

K湯的父親老湯普森（Mychal Thompson）表示，「他（K湯）原本認為，和唐西奇與厄文一起打球，他們有機會重返總冠軍賽，後來唐西奇離開了，我告訴他，『沒關係，等戴維斯來了，你們還是有機會進總決賽，因為戴維斯的實力足夠強。』」

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老湯普森接著說，「但之後戴維斯受傷了，加福德（Daniel Gafford）也受傷了，然後里夫利二世（Dereck Lively II）也倒下了，現在K湯等於困在煉獄之中。」老湯普森不看好獨行俠接下來的表現，「而如果獨行俠能守住西區第10的位置，那將是NBA本季最勵志的故事，因為我覺得他們會連輸10場。」

▲獨行俠厄文左膝前十字韌帶撕裂，本賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

在老湯普森看來，重返總冠軍賽的目標已經不可能實現，但他認為獨行俠還沒有完全走投無路，「如果戴維斯能回來，另外2名內線球員也能復出，那麼至少還有機會打進首輪，甚至努力突破首輪。但沒有厄文，他們就別想進總冠軍賽了。」