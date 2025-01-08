柯瑞生涯首次連2場0助攻難掩沮喪　勇士迷：隊友全在拖後腿

Steph Curry staring in seeming disbelief after the final stoppage. Scoreboard? Fans leaving? Something more?



Warriors fall to a tired Heat group, 114-96. Finish homestand 3-3 with four-game road trip ahead.



Let's chat — ???????????????????????????????? ???????????????? ????????, @957thegame. pic.twitter.com/nyxNa3Vs09 — Evan Giddings (@evanAgiddings) January 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今(8)日以96比114慘輸給前一天打到2度延長的熱火，整場狂飆31分、8顆三分球的灣區天王柯瑞(Stephen Curry)在最後一次暫停被換下場時，神情相當沮喪，來回走動似乎在看著計分板和觀眾席，他近2戰合計攻下57分卻0助攻，球迷紛紛替他抱屈，「他確實在傳球，但每個人都在拖後腿。」

Steph Curry in his last two games:



57 PTS

0 AST



The first time in his career he hasn’t recorded an assist in back-to-back games. pic.twitter.com/WJmcF062ti — Real Sports (@realapp_) January 8, 2025

36歲的柯瑞想盡可能延長自己的巔峰期，但也意識到時間正在無情流逝。令人無奈的是，他所效力的勇士自開季打出12勝3敗以後，戰績雪崩式下滑。「咖哩大神」今日出戰前一天打到2度延長、少了一哥巴特勒(Jimmy Butler)的熱火，以22投11中猛砍全場最高的31分，包辦8顆三分球，依舊無法帶來勝利。

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柯瑞在最後3分05秒被換下場，他走來走去、沮喪的心情全寫在臉上，最終勇士以96比114慘輸18分，主場6連戰以3勝3敗告終，戰績下滑到18勝18敗，勝率剛好5成。

▲勇士天王柯瑞生涯首次連2場0助攻。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，柯瑞最近2場合計攻下57分卻沒送出任何助攻，這是他生涯首次連2場0助攻，勇士迷紛紛替他抱屈，「是啊，因為他正在和NBA史上最差的陣容一起打球。」「不是缺乏努力，不幸的是，柯瑞沒有隊友能把他創造的投籃機會轉化為得分。」「這不是他的錯，是他隊友的錯。」「他的隊友幾乎像是投不進任何一球一樣。」「我看了這兩場比賽，他確實在傳球，但每個人都在拖後腿，為他感到難過。」

柯瑞賽後坦言，球隊連續兩場表現不佳，感覺真的不好，「一旦你失去了那種鬥志，我們有時打得有多糟糕就會變得非常明顯，你必須能夠克服這種狀態。」

被問到過去和現在球隊陷入低谷的感受，柯瑞則說，「無論在什麼情況下，我都討厭輸球……這讓人沮喪。」他指出，一旦體驗過勝利，這就會讓人更加沮喪，「因為你知道要達到那樣的高度需要付出什麼。」

主帥柯爾(Steve Kerr)不諱言，他也感受到了柯瑞的沮喪，「他每晚的表現依然出色，但在他的骨子裡，他是一個贏家、一位冠軍。他想要在最高水準上競爭，所以現在無法保持競爭力這件事，在情緒上對他來說真的很困擾。自從他生涯最初幾年以來，他可能都沒有遇過這樣的情況。」